Вместо рюкзаков – кастрюля или котомка: необычную акцию провели в одной из школ Актау
Фото: Zakon.kz
Школьникам в Актау на один день предложили провести день без рюкзаков и принести учебники и тетради в чем угодно, сообщает Zakon.kz.
Фантазия школьников разыгралась не на шутку.
Фото: Zakon.kz
Дети принесли школьные принадлежности в кастрюлях и корзинках, в чемоданах и коробках, в шляпах и в магазинных корзинках, в переносках для животных и в принтерах, в подушке и в детской коляске, в мультиварке, и даже в ведре для мусора.
Фото: Zakon.kz
Гульзия Жаулыбаева, заместитель директора по воспитательной работе КГУ "Специализированный IT-лицей", уточнила, что такая акция у них в школе проходит впервые.
Фото: Zakon.kz
"Идея принадлежит нашей группе учеников самоуправления и президенту школы. Они предложили провести такой день, а учителя и родители поддержали. Более того, и родители включились в это очень активно. Участвовали в такой необычной акции все – от первоклассников до выпускников. Мы никого не принуждали – все исключительно добровольно". Гульзия Жаулыбаева
Фото: Zakon.kz
Детям очень понравилось, заключила руководитель.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ