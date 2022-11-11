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Вместо рюкзаков – кастрюля или котомка: необычную акцию провели в одной из школ Актау

Вместо рюкзаков кастрюля или котомка: необычную акцию провели в одной из школ Актау Фото: Zakon.kz
Школьникам в Актау на один день предложили провести день без рюкзаков и принести учебники и тетради в чем угодно, сообщает Zakon.kz.

Фантазия школьников разыгралась не на шутку. 


Вместо рюкзаков кастрюля или котомка: необычную акцию провели в одной из школ Актау

Фото: Zakon.kz

Дети принесли школьные принадлежности в кастрюлях и корзинках, в чемоданах и коробках, в шляпах и в магазинных корзинках, в переносках для животных и в принтерах, в подушке и в детской коляске, в мультиварке, и даже в ведре для мусора. 


Вместо рюкзаков кастрюля или котомка: необычную акцию провели в одной из школ Актау

Фото: Zakon.kz

Гульзия Жаулыбаева, заместитель директора по воспитательной работе КГУ "Специализированный IT-лицей", уточнила, что такая акция у них в школе проходит впервые. 


Вместо рюкзаков кастрюля или котомка: необычную акцию провели в одной из школ Актау

Фото: Zakon.kz

"Идея принадлежит нашей группе учеников самоуправления и президенту школы. Они предложили провести такой день, а учителя и родители поддержали. Более того, и родители включились в это очень активно. Участвовали в такой необычной акции все – от первоклассников до выпускников. Мы никого не принуждали – все исключительно добровольно". Гульзия Жаулыбаева


Вместо рюкзаков кастрюля или котомка: необычную акцию провели в одной из школ Актау

Фото: Zakon.kz

Детям очень понравилось, заключила руководитель.


Вместо рюкзаков кастрюля или котомка: необычную акцию провели в одной из школ Актау

Фото: Zakon.kz

Вместо рюкзаков кастрюля или котомка: необычную акцию провели в одной из школ Актау

Фото: Zakon.kz

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