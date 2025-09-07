#АЭС в Казахстане
Советы

Безопасный для спины: каким должен быть рюкзак школьника

рюкзак, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 14:36 Фото: pixabay
Минздрав выпустил рекомендации по выбору рюкзака для родителей школьников. В ведомстве отмечают, что правильно подобранный рюкзак – залог здоровой спины, сообщает Zakon.kz.

Слишком тяжелый или неудобный – может навредить осанке и здоровью

Нормы по весу:

  • 1-3 кл. – до 2 кг
  • 4-5 кл. – до 2,5 кг
  • 6-7 кл. – до 3,5 кг
  • 8-11 кл. – до 4,5 кг

Общий вес – не более 10% массы тела ребенка.

Лямки рюкзака должны быть широкие, с мягкой подкладкой, спинка – ортопедическая, материал – легкий, водоотталкивающий. Также важно для безопасности ребенка купить со светоотражающим элементом.

Советы родителям:

  • проверяйте рюкзак на лишние вещи;
  • объясните, как правильно носить – на двух плечах;
  • обсудите с учителем возможность оставлять часть книг в школе.
"Безопасный рюкзак – залог комфортного и здорового учебного года", – отметили в Минздраве. 

Ранее мы писали статью на тему: сколько должен весить рюкзак школьника. 

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
