Безопасный для спины: каким должен быть рюкзак школьника
Минздрав выпустил рекомендации по выбору рюкзака для родителей школьников. В ведомстве отмечают, что правильно подобранный рюкзак – залог здоровой спины, сообщает Zakon.kz.
Слишком тяжелый или неудобный – может навредить осанке и здоровью
Нормы по весу:
- 1-3 кл. – до 2 кг
- 4-5 кл. – до 2,5 кг
- 6-7 кл. – до 3,5 кг
- 8-11 кл. – до 4,5 кг
Общий вес – не более 10% массы тела ребенка.
Лямки рюкзака должны быть широкие, с мягкой подкладкой, спинка – ортопедическая, материал – легкий, водоотталкивающий. Также важно для безопасности ребенка купить со светоотражающим элементом.
Советы родителям:
- проверяйте рюкзак на лишние вещи;
- объясните, как правильно носить – на двух плечах;
- обсудите с учителем возможность оставлять часть книг в школе.
"Безопасный рюкзак – залог комфортного и здорового учебного года", – отметили в Минздраве.
Ранее мы писали статью на тему: сколько должен весить рюкзак школьника.
