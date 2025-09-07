Безопасный для спины: каким должен быть рюкзак школьника

Фото: pixabay

Минздрав выпустил рекомендации по выбору рюкзака для родителей школьников. В ведомстве отмечают, что правильно подобранный рюкзак – залог здоровой спины, сообщает Zakon.kz.

Слишком тяжелый или неудобный – может навредить осанке и здоровью Нормы по весу: 1-3 кл. – до 2 кг

4-5 кл. – до 2,5 кг

6-7 кл. – до 3,5 кг

8-11 кл. – до 4,5 кг Общий вес – не более 10% массы тела ребенка. Лямки рюкзака должны быть широкие, с мягкой подкладкой, спинка – ортопедическая, материал – легкий, водоотталкивающий. Также важно для безопасности ребенка купить со светоотражающим элементом. Советы родителям: проверяйте рюкзак на лишние вещи;

объясните, как правильно носить – на двух плечах;

обсудите с учителем возможность оставлять часть книг в школе. "Безопасный рюкзак – залог комфортного и здорового учебного года", – отметили в Минздраве. Ранее мы писали статью на тему: сколько должен весить рюкзак школьника.

