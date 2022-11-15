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Метель, гололед и туман ожидаются в Казахстане

Метель, гололед и туман ожидаются в Казахстане Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и шести областях Казахстана на 16 ноября, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", 16 ноября ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, юге, востоке области – гололед, низовая метель. 

На севере, востоке Карагандинской области прогнозируют низовую метель, гололед. Ветер западный на севере, востоке, в центре области, порывы могут достигать 25 м/с.

В Улытауской области – низовая метель, гололед и сильный ветер.

16 ноября в Восточно-Казахстанской области – низовая метель, гололед. Порывы ветра могут достигать 23-28 м/с.

Утром и днем 16 ноября в горных и предгорных районах Туркестанской области – сильные осадки (дождь, снег), туман.

В Шымкенте 16 ноября утром и днем – сильные осадки (дождь, снег) и сильный ветер.

16 ноября ночью на севере, в центре, днем на юге, в центре Актюбинской области – низовая метель.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 16 ноября.

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