Токаев обратился к молодежи

16 ноября Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с общественностью Алматы, что молодежь сегодня другая, сообщает Zakon.kz.

Президенту нравится, что многие молодые люди сегодня не ждут помощи от государства, а, наоборот, хотят сами быть полезными для своей страны.

Он отметил, что государство всегда будет поддерживать граждан, особенно социально уязвимых. Но, по его словам, перекладывать ответственность за собственное благополучие на государство или общество нельзя.

Он уточнил, что нельзя добиться успеха, целыми днями лежа на диване или бесцельно проводя время в смартфоне.

Государство не может взять каждого за руку и отвести учиться или устроить на работу. Ни в одной стране такого нет, заявил глава государства.

"Одна крупная зарубежная нефтегазовая компания специально выделила 1000 мест для наших граждан для работы вахтовым методом с достойной зарплатой. К сожалению, 50 человек откликнулись на это предложение. Причина очень проста – никто не хочет куда-то ехать на работу". Касым-Жомарт Токаев

А в это время, продолжил он, жители многих других государств без колебаний едут в глубинку или за рубеж, где берутся за любую работу.



Если мы хотим быть сильной и успешной нацией, то должны перезагрузить систему общественных ценностей, взрастить новое поколение трудолюбивых и целеустремленных людей, заключил Токаев.



Также на встрече с общественностью Токаев высказался о доступности жилья для молодежи. По его словам, квартирный вопрос очень волнует большинство жителей Алматы, особенно молодежь.