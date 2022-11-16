В Степногорске открылся комплекс для лиц с инвалидностью

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

В Степногорске открылся досуговый центр для лиц с инвалидностью. Спортивный зал площадью 260 квадратных метров оснащен специальными многофункциональными тренажерами, беговыми дорожками, а также имеются столы для настольного тенниса, передает пресс-служба акимата Акмолинской области.

Ежедневно по графику занимаются порядка 20 человек. В рамках рабочей поездки аким области посетил досуговый центр.

"Когда видишь реальные плоды нашей совместной работы – это здорово. Мы провели большой Форум для инвалидов. На следующий год у нас много планов в данном направлении". Ермек Маржикпаев Советник акима Степногорска по вопросам лиц с инвалидностью Станислав Мухамадиев уточнил, что ежегодно растет количество тех, кто хочет заниматься спортом профессионально.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"В этом году появились 5 мастеров и кандидатов в мастера спорта. Детей мы пока принять не можем, для них нужна отдельная программа "Спешиал Олимпикс". Спасибо за поддержку!" Станислав Мухамадиев Жители Степногорска, посещающие центр также выразили слова признательности и поделились радостью.

"Мы с товарищами очень любим проводить время с пользой, занимаясь спортом. Очень радует, что государство оказывает поддержку лицам с инвалидностью. Ведь у нас такие де потребности как у обычных людей, мы хотим вести активный образ жизни. Вот уже начались тренировки по теннису и пауэрлифтингу, также ребята занимаются в тренажерном зале, укрепляя выносливость и заряжаясь энергией", - поделился житель Игорь Степанов.



Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Читайте также Как будут проходить линии LRT в Астане Депутат указал на перекосы при строительстве школ в столице Гражданину дается шанс решить свою судьбу и судьбу государства – эксперт о важности предстоящих выборов

Следите за новостями zakon.kz в: