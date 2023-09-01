В Косшы открыли гимназию на 1500 мест

Школа построена в новом районе пристоличного города, сообщает пресс-служба акимата Акмолинской области.

В гимназии будут получать знания более 2,5 тысячи учащихся с казахским и русским языками обучения.



Проект реализован за счет частных инвестий "Фонда Булата Утемуратова" и передан в отдел образования Косшы.

В торжественной линейке "Мектебім-мейірім мекені" приняли участие учителя, родители и школьники, впервые переступившие порог школы.

Почетными гостями мероприятия стали министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, генеральный директор инвестиционной группы "Верный Капитал" Ерлан Оспанов, председатель попечительского совета "Фонда Булата Утемуратова" Алмаз Шарман, которые поздравили учащихся, учителей, родителей и гостей города с Днем знаний и пожелали успехов в новом учебном году.

В своем приветственном слове глава региона поздравил педагогов и учеников с Днем знаний и с началом учебного года.

"Одной из важных проблем нашей области было трехсменное обучение. И оно было именно в Косшы. Сегодня благодаря открытию двух новых школ мы полностью решили этот вопрос", – подчеркнул Маржикпаев.

Для гостей была организована экскурсия по школе. В трехэтажном учебном заведении с современной материально-технической базой расположены 56 учебных и 19 специальных кабинетов. Здесь также имеются два спортзала, просторная столовая и медицинский кабинет.

В этот же день открылась еще одна городская школа на 1200 мест.

К слову, в текущем году на развитие сферы образования Акмолинской области выделено 220 млрд тенге.

В новом учебном году открылось 6 школ на 4000 мест. Кроме того, до конца текущего года планируется открыть дополнительно 8 учреждений образования на 1800 мест.

В рамках модернизации объектов образования решаются вопросы обеспечения безопасной среды, обновления школьной мебели и библиотечной базы. Кроме того, за последние два года на ремонт 200 объектов образования региона выделено около 12 млрд тенге.