На заметку начинающим инвесторам: 10 ошибок, которые могут привести к потерям

По данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", количество розничных инвесторов в Казахстане выросло вдвое, составив на 14 ноября 2022 года 494 тыс.

Для торговли ценными бумагами на фондовом рынке нужно знать некоторые нюансы, чтобы не совершить распространенные ошибки, которые могут допустить начинающие инвесторы.

Подробнее о них Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.



1. Непродуманная стратегия

Одна из основных ошибок начинающих инвесторов – отсутствие четкой стратегии и цели инвестирования. Новички на фондовом рынке готовы рисковать по полной и стремятся получить все и сразу, часто покупают ценные бумаги с большой доходностью без анализа всевозможных рисков. Следствием этого может быть то, что ценные бумаги для покупки будут выбираться быстро и только по уровню их доходности. В итоге инвестор рискует потерять все свои вложения.

Поэтому, если вы настроены на долгосрочное инвестирование и получение доходности по ценным бумагам, то первым делом разработайте определенную стратегию: какими активами вы будете торговать, как часто совершать операции и чем руководствоваться при принятии решений. Для начала вы можете использовать простые стратегии, а в последующем –комбинированные. Одна из самых простых – отталкиваться от срока и размера убытка. Допустим, если вы готовы расстаться с деньгами на год и потерять максимум 20%, то вы продаете актив либо через год, либо когда его цена выросла или упала на 20%. В своей инвестстратегии нужно предусмотреть частоту дополнительных вложений и возможные расходы.

2. Ориентация на краткосрочные показатели

Из-за отсутствия грамотного анализа новичок может приобрести бумаги, ориентируясь лишь на их доходность за последний год или недели, месяцы. При этом он может сделать инвестиции под влиянием друга, знакомого, первого впечатления, эмоций и т.д. Поэтому существует риск купить ценные бумаги по высокой цене под впечатлением их якобы большой прибыльности, но в итоге увидеть, что котировки бумаг вдруг стали стремительно падать. Испугавшись, начинающий инвестор старается спешно избавиться от актива и готов продать его даже себе в убыток. Паника приводит его к еще большим потерям.

Опытный инвестор старается все же выбирать более стабильные и менее волатильные акции. Чем меньше колебаний в цене, тем точнее прогнозирование, а значит, можно спать спокойно. Он понимает, что стратегия на быстрый результат часто убыточна, а самые успешные инвестиции — долгосрочные.

3. Безрисковый портфель

Другой крайностью новичка может быть излишняя консервативность, которая прослеживается в его инвестстратегии. И хотя порой это может быть вполне оправданно, особенно в начале игры на бирже, когда действительно нужно время, чтобы освоиться. Однако это может быть следствием нехватки знаний о более сбалансированном инвестиционном портфеле, в котором могут присутствовать бумаги как с низкой и стабильной доходностью, так и со средним риском в небольшой доле. Хотя свои финансовые цели инвесторы могут быстрее достичь через использование более доходных, однако и более рискованных инструментов.

4. Ставка на удачу

Постоянное тасование колоды из акций и других инвестиционных инструментов знатоки рынка считают неправильным. Такое поведение на фондовом рынке может привести к росту комиссионных и транзакционных издержек. Однако для того, чтобы купить по-настоящему стоящие ценные бумаги, нужно провести серьезный финансовый анализ компаний. При анализе нужно учитывать финансовые показатели не только самой компании, но и ситуацию на рынке и в мире, в отдельной сфере экономики, куда вы хотите вложиться, к примеру, нефтебизнес или транспортировка.

Важно также иметь критическое мышление, чтобы понять суть или уловить недосказанное при изучении бизнес-планов, годовых отчетов, стратегии развития компании-эмитента и красивых презентаций. Хороший анализ отнимает немало времени, но здесь есть и масса плюсов: можно обрести полезный навык анализа, чтобы лучше разбираться в рынках, а, значит, и стать успешным инвестором.

5. Одни и те же активы

К примеру, новички часто покупают акции только нефтяных и горнорудных компаний, но ведь никто не гарантирует, что в один день они не рухнут. Нужно рассмотреть для инвестирования разные финансовые инструменты как по видам активов, так и странам, валютам и другое.

Если вы вложите средства только в одну бумагу или в инструменты только из одного сектора, то при их падении вы можете потерять все. Тогда как при наличии диверсифицированного портфеля одна бумага при падении может привести к потере только 10% ваших вложений, зато другая поможет получить доход, к примеру, в 50%.

6. Расходная часть, включая комиссии

Комиссии даже в 2,5% могут в итоге, к примеру, через 10-20 лет, составить, как минимум, половину или даже более вашего дохода на фондовом рынке за весь период.

К примеру, при инвестициях в 10 000 долларов США под среднегодовую доходность 10% годовых на 20 лет, с комиссией в 2,5%, комиссия «съест» около 60% доходности. Поэтому инвестор должен учитывать все комиссии за управление, ведение счета, а также ввод и вывод средств. Не говоря уже о других попутных расходах.

Следует отметить, что при покупке через брокера ценных бумаг казахстанских эмитентов на долгосрочный период (без цели их продажи в течение длительного времени) для того, чтобы регулярно не платить брокеру комиссию за ведение счета, на котором учитываются эти ценные бумаги в системе номинального держания брокера, есть возможность перевести их в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» для их учета на счете, открытом на имя данного клиента. Комиссия за ведение данного счета с физических лиц не взимается.

7. Существующие риски

Важно понимать, что риски есть в каждом вложении, и потому не стоит уповать только на положительный исход. Важно заранее задавать себе вопросы: что будет в случае негативного сценария и какова его вероятность, сколько я могу потерять?

Одно из правил инвестора гласит, что вкладывать можно начинать лишь тогда, когда у вас есть финансовая подушка безопасности хотя бы на год, а это, как минимум, шесть и даже больше ваших официальных окладов. Только то, что выше этой суммы, можно попробовать вложить, однако и здесь нужен неспешный, грамотный подход.

8. Вера в идеальную стратегию

Якобы такая схема позволяет остаться в выигрыше даже тогда, когда все цены на рынке падают. Конечно, есть базовые стратегии, которые в прошлом показали неплохие результаты, как минимум, доходность среднего или даже выше среднего уровня. Однако никто вам не может дать гарантии, что именно эта схема будет всегда лучшей на десятилетия вперед.

В любом случае, есть рекомендации от опытных инвесторов, к которым стоит прислушиваться. К примеру, они советуют держать в высокорисковых активах не более 10% ваших вложений, а именно – ровно столько, сколько вы готовы потерять. Если вы будете вкладывать в слишком рисковые инструменты до 80% денежных средств, то именно на столько может похудеть ваш кошелек.

9. Излишняя самоуверенность

Успешные сделки порождают ощущение, что вы наконец стали профессионалом и можете зарабатывать теперь больше других. Поэтому необязательно слушать посторонние мнения, тем более если эти люди, в отличие от вас, теряют деньги или зарабатывают меньше. Для инвестора это один из самых верных признаков его скорого падения.

Помните, фондовый рынок бывает очень волатильным, и поэтому чрезмерная уверенность может дорого вам обойтись. Всегда держите руку на пульсе и посвящайте свободное время изучению новостей, котировок и внешних факторов, влияющих на фондовый рынок.

Еще одной ошибкой является использование для инвестиций заемных средств, в том числе взятых у друзей/знакомых или же кредита, на первые операции. Мало того, что вы можете потерять эти деньги в результате неудачных инвестиций, так еще останетесь должны банку.

10. Доверчивость и неосторожность

Не спешите подписывать договор с брокером, не проверив у него лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Наличие лицензии можно посмотреть на интернет-ресурсе Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Постарайтесь все документы, которые вы собираетесь подписывать, особенно договор, предварительно показать квалифицированному, опытному юристу.

Перед тем, как начать инвестировать, ознакомьтесь со списком организаций, осуществляющих недобросовестную деятельность, на которых поступали жалобы граждан. Список постоянно обновляется и доступен на сайте финрегулятора и Fingramota.kz.

Помните, что любая компания может закрыться по разным причинам. Поэтому никто не может вам дать гарантий, что ваши вложения в те или иные активы будут успешны на долгосрочной основе.

Не забывайте, что инвестиции – это всегда риски. Однако при грамотном подходе и постоянном изучении рынка вы со временем научитесь их минимизировать. Поэтому читайте, развивайтесь, изучайте специализированную литературу, будьте осторожны и не верьте всем "экспертам" подряд, и самое главное – регулярно повышайте свою финансовую грамотность!