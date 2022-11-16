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Нурлан Ауесбаев рассказал об основных положениях предвыборной программы

Нурлан Ауесбаев рассказал об основных положениях предвыборной программы Фото: osdp.kz
16 ноября кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев встретился с избирателями в конференц-зале столичного отеля "Жумбактас".

В ходе мероприятия он рассказал собравшимся об основных положениях своей предвыборной программы.

Также Нурлан Ауесбаев отметил, что первоочередная задача, стоящая сегодня перед страной, – это реформа политической системы. 

Казахстан должен перейти к парламентско-президентской форме управления. То есть полномочия президента должны быть существенно пересмотрены.


Нурлан Ауесбаев рассказал об основных положениях предвыборной программы

Фото: osdp.kz

Главную роль в управлении государством должен играть Парламент. Причем законотворческий орган следует переформатировать. Первый шаг в этом направлении – упразднение Сената. Мажилис следует укрепить. Для этого в предвыборной программе кандидата от ОСДП предлагается увеличить количество депутатов Мажилиса. 

Также депутаты должны избираться по партийным спискам лишь на 50%. Половина народных избранников должна формироваться из числа самовыдвиженцев по одномандатным округам. Это повысит ответственность парламентариев перед электоратом.

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