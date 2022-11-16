В акимате Семея рассказали о готовности к выборам

Избирательные участки Семея готовы к проведению выборов президента страны. В день выборов в городе будут работать 149 избирательных участков, в том числе 19 – закрытые.

Закрытые избирательные участки работают для граждан, которые по каким-либо причинам не могут явиться в общие избирательные участки и расположены в воинских частях, больницах, учреждениях правоохранительных органов и др.



В Семее также созданы условия для того, чтобы воспользоваться своим конституционным правом могли и люди с ограниченными возможностями, – будет организована работа участковой комиссии для голосования на дому.

"Во время голосования должны учитываться особые потребности людей с ограниченными возможностями. В Семее мы оснастили избирательные участки наушниками, информация о выборах доступна на трафаретах шрифтом Брайля, установлены дополнительное освещение и лупы, также предусмотрены сурдопереводчики. Вместе с тем 20 ноября в городе будут курсировать 11 инватакси, для заказа избирателям необходимо обращаться в свой участок по месту жительства". Председатель территориальной избирательной комиссии по городу Семей Зейнолла Токаев

Добавим, что в списки избирателей в Семее включены чуть более 232 тыс. человек. Проверить свой избирательный участок можно на сайте акимата города Семея.

Телефоны горячей линии по вопросам выборов для избирателей: 8 (7222) 52-21-36; 8 (7222) 56-50-42.