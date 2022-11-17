Жигули Дайрабаев: Нужно поддержать сельскую молодежь

Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев продолжает агитационную работу на западе Казахстана. Кандидат провел встречу в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана.

В мероприятии приняли участие руководители и профессорско-преподавательский состав университета, студенты, активисты вуза. В ходе встречи было обсуждено трудоустройство выпускников.



"Не секрет, что есть разница в уровне жизни сельской местности и города. Молодые люди, четко осознавая это, сразу после завершения обучения пытаются устроиться на работу и обосноваться в городе. Но, как мы уже говорили, развитие аулов становится одним из главных направлений государства. Поэтому необходимо внести изменения в программу "С дипломом в село", – говорит Жигули Дайрабаев.





Фото: пресс-служба НДПП "Ауыл"



Кандидат считает, что молодые люди должны возвращаться в сельские местности и вносить свой вклад в развитие малой родины. Для этого должны быть созданы все условия. Это единственный способ восполнить дефицит квалифицированных специалистов в сельских населенных пунктах. Нужно расширить сферу деятельности программы "С дипломом в село" и продолжить работу на новом уровне.

"Почему выпускники сельхозвузов страны не едут работать по специальности? Во-первых, из-за низкой заработной платы в сельском хозяйстве. Во-вторых, из-за сложных бытовых условий проживания на селе – во многих селах нет элементарной холодной воды, нет интернета, очень плохие дороги. В-третьих, из-за отсутствия условий для развития детей. Поэтому нужно совместно решать проблемы села и сельского хозяйства, как предлагает партия "Ауыл". Жигули Дайрабаев





Фото: пресс-служба НДПП "Ауыл"



Кандидат посетил предприятие "Жайык Ет" и встретился с трудовым коллективом. На сегодняшний день современный мясоперерабатывающий комплекс выпускает 8 тыс. тонн продукции. Предприятие намерено увеличить объемы производства. Однако, по словам руководства завода, возникают трудности с получением кредитов.





Фото: пресс-служба НДПП "Ауыл"



При этом Жигули Дайрабаев отметил, что ранее уже предложил создать специальный агробанк, который будет предоставлять беспроцентные кредиты для желающих создать агробизнес и укрепить аграрную отрасль.





Фото: пресс-служба НДПП "Ауыл"



"Беспроцентный кредит должен предоставляться крестьянам и фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям на открытие сельскохозяйственных производственных кооперативов и расширение частного бизнеса. Данный актуальный вопрос прописан и в моей предвыборной программе. Если мы намерены развивать сельскохозяйственную отрасль, мы должны поддержать наших граждан, которые трудятся в этом направлении". Жигули Дайрабаев



