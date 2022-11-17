Нурлан Ауесбаев: Казахстан может преодолеть противоречия и системные проблемы

30 лет Казахстан двигался не в том направлении. В итоге сегодня общество столкнулось с рядом системных проблем, которые тормозят развитие государства. Такое мнение в предвыборной программе высказал кандидат в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев.

Одной из таких проблем стала тотальная коррупция, которая привела к тому, что система управления государством работает неэффективно.



Другая проблема – сращивание власти с олигархатом. Сегодня экономика находится в руках олигархов или квазигоскомпаний, которые не работают на благо народа. Рядовые казахстанцы с каждым годом становятся только беднее. Рост цен на продовольствие стал обыденностью. Все больше растет кредитная зависимость народа. При этом социальная инфраструктура, которая могла бы сгладить безрадостное положение, находится в плачевном состоянии.

"Нехватка коек в больницах привела к чрезмерной смертности во время пандемии. Дефицит школьных мест крадет у молодого поколения надежду на счастливое будущее. Без качественного образования наша молодежь будет неконкурентоспособна", – отмечается в предвыборной программе Нурлана Ауесбаева.

Такая ситуация неприемлема. Как считает кандидат, нужно вернуть общество в состояние баланса, когда граждане снова станут выгодоприобретателями, а бизнес – честно работать, не боясь преследования и давления олигархата или государства.

"Девиз ОСДП – "Свобода, Справедливость, Солидарность!". Я верю, что мы сможем построить социально ответственный порядок, в котором любое решение будет принято в пользу наших граждан. Считаю, что без радикальных мер по борьбе со взяточничеством, в том числе на политическом уровне, у Казахстана не получится выйти на траекторию устойчивого развития", – заявил Нурлан Ауесбаев.

Решение ОСДП видит в изменении политической системы и установлении справедливого управления государством. В своей предвыборной программе Нурлан Ауесбаев говорит о том, что Казахстан должен стать парламентско-президентской республикой.





Фото: пресс-служба партии ОСДП



При этом Сенат, по мнению кандидата от ОСДП, следует упразднить. Мажилис должен стать единственным законодательным органом власти, который будет формировать правительство. У президента останется право лишь символически утверждать состав Кабмина.

"Мажилис должен формироваться на 50% по партийным спискам, 50% – по одномандатным округам. Тогда мы сможем выстроить народный парламентский контроль, который станет главным барьером для коррупции", – говорит Ауесбаев.

Предвыборная программа кандидата от ОСДП также предусматривает ряд мер экономического характера. В частности, Ауесбаев предлагает провести детальные расследования и вернуть в страну то, что было украдено и спрятано в офшорах.

"Даже поверхностные оценки говорят о том, что за границей есть как минимум еще три наших Нацфонда", – заявляет кандидат.

Будет объявлен курс на постепенную национализацию отраслей по добыче и экспорту природных ископаемых. Приоритет будет отдан национальной обрабатывающей промышленности.

"Нужно полностью пересмотреть налоговую политику. Компании и корпорации, занимающие большие доли рынка, должны платить в бюджет страны значительно больше. Эти налоги пойдут на реализацию соцпрограмм, сокращение госдолга, спасение Нацфонда", – говорится в предвыборной программе.

Отдельно в этом документе поднимается вопрос социальной политики государства.

"Человек находится в центре внимания моей программы. Я введу стандарт качества жизни казахстанцев, в котором будут учтены основные потребности человека", – говорит Ауесбаев.

Медицина и образования будут финансироваться из бюджета. На каждую из сфер должно выделяться не менее 5-7% от ВВП в год. Мы построим столько школ и больниц, сколько нужно гражданам.

"Я полностью пересмотрю жилищные программы. В данный момент они работают на застройщиков и их карман, приводят к удорожанию жилья", – отметил кандидат.

В своей программе Нурлан Ауесбаев отмечает, что Казахстан сможет преодолеть противоречия и системные проблемы благодаря солидарности, справедливости и свободе.

Изготовитель: Штаб кандидата в президенты РК Ауесбаева Н.С.

Заказчик: Ауесбаев Н.С.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в президенты Республики Казахстан Ауесбаева Н.С.