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Аида Балаева: От воспитания детей зависит развитие общества

Аида Балаева: От воспитания детей зависит развитие общества Фото: Zakon.kz
Заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан Аида Балаева, выступая на конференции, обратилась к представителям бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Балаева уточнила, что на конференции поднимаются вопросы о росте численности населения, создании инфраструктуры, здоровье женщин и детей. Это, по ее словам, безусловно, очень правильно.

"Но есть еще и другие, не менее важные вещи – душа человека и духовно-нравственный фундамент нации. Ведь от того, какими мы воспитаем детей, зависит и развитие общества".Аида Балаева

В выступлении Балаева обратилась к министру просвещения и представителям экспертного и научного сообщества и бизнеса.

"Сейчас необходимо начать работу по подготовке прикладных методических материалов для детей дошкольного возраста для культивирования с малых лет у казахстанцев таких базовых ценностей, как любовь и уважение к труду, экологическое воспитание, сохранение культурных и духовных ценностей, толерантность, волонтерство".Аида Балаева

Об этом, как подметила она, постоянно говорит президент страны.


Аида Балаева: От воспитания детей зависит развитие общества

Фото: Zakon.kz

По ее словам, внутренняя фундаментальная закладка ценностных ориентиров большей частью происходит у детей в дошкольном возрасте.

"И мы должны обеспечить их необходимым инвентарем, методическим содержанием. Не нужно думать, что лишь семья и школа являются ответственными за воспитание достойного гражданина. Бизнес тоже должен нести социальную ответственность, и она может выражаться в конкретном духовно-материальном эквиваленте – обеспечении всех дошкольников страны методическими материалами для привития и развития в них вышеназванных жизненных приоритетов".Аида Балаева

Как считает Балаева, задача бизнеса совместно с заинтересованными госорганами – подготовить научно-обоснованные, разработанные профессионалами педагогики и психологии, прошедшие через сито комиссий материалы для детей: игровые методики и платформы, раскраски, развивающие игрушки и так далее. 

"В случае вашего согласия будет разработан и предложен вам алгоритм реализации такого масштабного проекта".Аида Балаева

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Анастасия Московчук
Балаева Аида
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