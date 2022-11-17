КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября
Как рассказали в КНБ, в результате специальной операции задержаны семь человек.
Также отмечено, что начато расследование по ч. 2 ст. 179 "Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти" и ч. 1 ст. 272 "Массовые беспорядки" Уголовного кодекса РК.
Фото: Zakon.kz
Вместе с тем по местам проживания задержанных изъяты вещественные доказательства.
"С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими массовых беспорядков, нападений на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей".Пресс-служба КНБ РК
Кроме того, роль каждого участника группы была четко распределена, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации.
Фото: Zakon.kz
Члены группы в ходе подготовки изготовили оборудование – так называемые бутылкометы, с помощью которых планировалось метать в сотрудников правоохранительных органов коктейли Молотова для их физического уничтожения.
Также, как добавили в КНБ, преступники организовали схрон, где хранили орудия для совершения преступлений – автомат Калашникова, нарезное ружье Merkel, два гладкоствольных обреза, боеприпасы, бутылки с жидкостью для коктейлей Молотова, канистры с бензином, рации.
Фото: Zakon.kz
Подозреваемые задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, заключили в КНБ.