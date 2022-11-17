КНБ задержал группу людей, планировавших массовые беспорядки 20 ноября

17 ноября 2022 года Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков в день выборов в Казахстане, 20 ноября, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в КНБ, в результате специальной операции задержаны семь человек.

Также отмечено, что начато расследование по ч. 2 ст. 179 "Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти" и ч. 1 ст. 272 "Массовые беспорядки" Уголовного кодекса РК.





Фото: Zakon.kz



Вместе с тем по местам проживания задержанных изъяты вещественные доказательства.

"С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими массовых беспорядков, нападений на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей". Пресс-служба КНБ РК

Кроме того, роль каждого участника группы была четко распределена, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации.





Фото: Zakon.kz



Члены группы в ходе подготовки изготовили оборудование – так называемые бутылкометы, с помощью которых планировалось метать в сотрудников правоохранительных органов коктейли Молотова для их физического уничтожения.

Также, как добавили в КНБ, преступники организовали схрон, где хранили орудия для совершения преступлений – автомат Калашникова, нарезное ружье Merkel, два гладкоствольных обреза, боеприпасы, бутылки с жидкостью для коктейлей Молотова, канистры с бензином, рации.





Фото: Zakon.kz



Подозреваемые задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит, заключили в КНБ.