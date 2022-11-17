Собирались штурмовать Акорду: в КНБ раскрыли детали планируемых 20 ноября беспорядков

В Комитете национальной безопасности озвучили подробности планов преступной группировки, собиравшейся устроить массовые беспорядки 20 ноября, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, отдельные радикально настроенные элементы с периода январских событий продолжали вынашивать планы по дестабилизации ситуации в стране, и захвату городов в РК. При этом их внимание особо было акцентировано на Алматы и Астане.

"С марта сотрудниками КНБ велась разработка преступной группы, которая симпатизировала беглому банкиру Мухтару Аблязову, являясь активистами запрещенных судом организаций ДВК и "Коше партиясы". В составе группы действовали представители различных социальных групп, из числа криминалитета, асоциальных лиц. На протяжении нескольких месяцев с санкций органов прокуратуры осуществлялась фиксация, документирование глубоко законспирированных встреч участников преступной группы в различных квартирах и домах, где обсуждались планы по организации массовых беспорядков, захвату власти и приходу временного правительства", - сообщили в КНБ.





Фото: Zakon.kz



Там отметили, что преступная группа планировала захватить здания акиматов, объектов инфраструктуры, связи, СМИ и телекоммуникаций, перекрытие движения транспорта в городах.

Подозреваемые были нацелены максимально нанести урон и посеять панику среди мирного населения.

Группу планировали вооружить пистолетами и автоматами, снайперскими винтовками, ружьями, в том числе, украденными во время январских беспорядков. Во время обсуждения планов подозреваемые планировали целенаправленно применять оружие в отношении силовиков страны, с привлечением для этого членов ОПГ.

"Участниками преступной группы были подготовлены "коктейли Молотова" и специальные устройства для метания бутылок с зажигательной смесью в местах скопления мирного населения и по группам правоохранителей для провоцирования массовых жертв, на основании опыта применения подобных средств в Украине", - рассказали в КНБ РК





Фото: Zakon.kz



Как сообщили в ведомстве, участники группировки заранее в одной из сельских местностей Алматинской области проводили пробные испытания метательных устройств, изготовленных из подручных средств, которые купили на строительных рынках в Алматы.

"Атака группы была намечена на 20 ноября, в день внеочередных выборов Президента РК, с целью срыва голосования. Основными приоритетами группы были захват власти в городе Алматы, призыв к организации массовых беспорядков посредством захвата СМИ в других регионах, вплоть до столицы, где собирались организовать штурм резиденции главы государства посредством строительной гусеничной техники с элементами, имитирующими защиту от средств поражения в виде стальных листов", - сообщили подробности в КНБ.





Фото: Zakon.kz



17 ноября члены группы задержаны сотрудниками КНБ в городе Алматы и Алматинской области.