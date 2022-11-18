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Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев встретился с жителями ЗКО

Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев встретился с жителями ЗКО Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Кандидат в президенты РК НДПП "Ауыл" Жигули Дайрабаев провел агитационно-пропагандистскую работу в Уральске со специалистами в сфере сельского хозяйства, фермерами, сельхозтоваропроизводителями и активом Западно-Казахстанской области.

В ходе встреч с жителями региона Жигули Дайрабаев знакомил присутствующих со своей предвыборной программой и отвечал на все интересующие их вопросы.

По его мнению, правительство не делает акцент на развитие аграрной отрасли, которая может стать драйвером экономики. Чтобы превратить Казахстан в аграрную державу, по мнению кандидата, необходимо принять долгосрочную национальную стратегию по возрождению АПК и сельских населенных пунктов; предоставить президентскую гарантию в пользу правовой защиты добросовестных сельхозтоваропроизводителей и их работников в судах и органах досудебного расследования; повысить статус сельскохозяйственных тружеников с обеспечением необходимого объема социальной поддержки; создать сети потребительских обществ и кооперативов для обеспечения горожан продовольствием без наценки; стимулировать деятельность частных инвестиционных фондов, гарантирования и страхования вкладчиков по инвестированию АПК и села.

Жигули Дайрабаев посетил ТОО "Жайык Ет", где встретился с руководством предприятия и коллективом. Во время встречи были обсуждены вопросы доступного кредитования.

ТОО "Жайык Ет" в настоящее время производит порядка 8 тысяч тонн мяса, однако это всего половина мощности. В этой связи предприятие намерено получить кредитные средства на развитие производства, но есть проблема в высоких процентных ставках в банках, а также на оформление документов уходит минимум полгода. Также Жигули Дайрабаев встретился с профессорско-преподавательским коллективом Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана и активистами-депутатами, ветеранами в офисе Регионального филиала НДПП "Ауыл" по ЗКО.

"Главные наши ценности – единство страны и независимость. Президентские выборы – это ответственное политическое мероприятие. Я, как патриот своей страны, очень хорошо понимаю эту ответственность. Моя предвыборная программа нацелена на создание нового Казахстана, основанного на максимальной реализации наших главных национальных преимуществ: принципов степной демократии; высокой духовно-нравственной культуры; сильной аграрной отрасли и крепких регионов".Жигули Дайрабаев

222 штаба Жигули Дайрабаева функционируют в 164 сельских районах и 37 городах областного уровня. Напомним, предвыборная агитация по всей стране продлится до 19 ноября.

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Анастасия Московчук
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