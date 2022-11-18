Палата предпринимателей ЗКО организует профориентационную работу со школьниками

Палата предпринимателей ЗКО проводит для учащихся 9 классов школ Уральска экскурсии по промышленным объектам области, а также организует гостевые лекции с успешными предпринимателями области при поддержке областного управления образования.

Руководитель отдела по профориентационной работе ПП ЗКО Айгуль Абулкаирова уточнила, что запланировано порядка 70 выездов на предприятия города с охватом, предположительно, 300 учащихся 9 классов всех школ города.

"К примеру, на днях девятиклассники школы №26 побывали на Уральском трансформаторном заводе "Аlageum", где мастера производств, сопровождая ребят по цехам предприятия, показали весь процесс производства. Работники предприятия рассказали детям, специалисты каких профессий у них работают, в каких учебных заведениях готовят потенциальные кадры для "Аlageum", какую продукцию выпускают на предприятии, какие есть условия на заводе для работников и многое другое". Айгуль Абулкаирова

Например, высшее техническое профессиональное образование, востребованное на Уральском трансформаторном заводе, можно получить в ЗКАТУ имени Жангир хана, а среднеспециальное техническое – в пяти колледжах региона. Школьникам рассказали также о социальном пакете, который стимулирует молодежь идти работать на завод.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



А цикл гостевых лекций Палата предпринимателей ЗКО организует совместно с уральским журналом "История успеха". Первая лекция прошла с участием известного в регионе бизнесмена Даурена Сатканова, который рассказал историю собственного бизнеса. Сейчас он руководит предприятием по производству пастеризованной томатной пасты. Продукция ТОО "WestQazAgro" пользуется хорошим спросом у населения. Впереди у бизнесмена много планов по усовершенствованию производства, выходу на новый рынок сбыта продукции.

"Мы хотим познакомить школьников с деловыми людьми нашего региона, какой путь становления они прошли, как продолжают свое дело. Не секрет, что такие встречи мотивируют людей, вызывают у молодых людей здоровые амбиции, дают шанс раскрыть свои способности, поверить в свои силы, сделать первые шаги на пути к своим целям", – подчеркнула редактор журнала Альбина Байгунакова.