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Марат Султангазиев: Сегодня будут определены важные направления развития Казахстана

Марат Султангазиев: Сегодня будут определены важные направления развития Казахстана Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Отдать свой голос за будущего президента страны на избирательный участок №949, расположенный в доме культуры в Конаеве, пришел аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Он отметил, что сегодня реализовал свои конституционные права, исполнил гражданский долг – участвовал на выборах президента.

"Впервые мы выбираем президента на 7-летний период. Поэтому сегодня будут определены самые важные направления развития нашей страны на предстоящие семь лет".Марат Султангазиев

По его мнению, жители Алматинской области голосуют достаточно активно.

"Думаю, что по избирательных участкам видно и вы тоже свидетели, что жители Алматинской области очень активно сегодня с утра голосуют", — сказал глава региона.


Марат Султангазиев: Сегодня будут определены важные направления развития Казахстана

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

На вопрос журналистов, каков его выбор, аким ответил, что голосует за сильную экономику, стабильную внутреннюю политику и за авторитет страны на международной арене.

Всего на территории Алматинской области работают 606 избирательных участков. Избирательные участки будут работать в день выборов с 07:00 до 20:00 по местному времени.

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Анастасия Московчук
Султангазиев Марат Выборы президента РК-2022 Алматинская область
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