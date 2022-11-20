Молодожены проголосовали в Астане
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Молодая пара в день свадьбы проголосовала на избирательном участке №127 в Есильском районе столицы.
25-летний Алишер Айтбаев отметил: "Наше настроение приподнятое, ведь это очень важный день как для страны, так и для нас самих".
Фото: пресс-служба акимата Астаны
"Я считаю долгом каждого гражданина прийти на выборы и проголосовать. Поэтому, несмотря на то, что у нас сегодня свадьба, мы пришли и сделали свой выбор. Пусть наша страна будет мирной, а наш народ – в безопасности".Алишер Айтбаев
Отметим, что на данном избирательном участке зарегистрировано 2729 избирателей.
Фото: пресс-служба акимата Астаны
По словам председателя окружной избирательной комиссии Амангельды Кисабекова, проголосовало уже около 400 граждан.
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