Молодожены проголосовали в Астане

Молодая пара в день свадьбы проголосовала на избирательном участке №127 в Есильском районе столицы.

25-летний Алишер Айтбаев отметил: "Наше настроение приподнятое, ведь это очень важный день как для страны, так и для нас самих".





Фото: пресс-служба акимата Астаны



"Я считаю долгом каждого гражданина прийти на выборы и проголосовать. Поэтому, несмотря на то, что у нас сегодня свадьба, мы пришли и сделали свой выбор. Пусть наша страна будет мирной, а наш народ – в безопасности". Алишер Айтбаев

Отметим, что на данном избирательном участке зарегистрировано 2729 избирателей.





Фото: пресс-служба акимата Астаны



По словам председателя окружной избирательной комиссии Амангельды Кисабекова, проголосовало уже около 400 граждан.

