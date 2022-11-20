Семейчане активно участвуют в голосовании

Сегодня, 20 ноября, в 7 часов утра на территории города Семея свои двери открыли 149 избирательных участков. Как отмечают председатели участковых избирательных комиссий, горожане с самого утра активно приходят, чтобы сделать свой выбор.

В первых рядах голосующих – взрослое поколение, общественные деятели, люди искусства и культуры, депутаты городского маслихата и все активные горожане.

Жителей особенно радует то, что впервые спустя долгое время город участвуют в выборах президента страны в статусе областного центра.





Фото: пресс-служба акимата Семея



"Пройдя весь процесс голосования, я нигде препятствий не заметил. Все организовано хорошо, люди на местах, технические устройства в полном порядке. По имеющейся у меня информации, на этот момент сбоев на избирательных участках нет. Все хорошо", – прокомментировал житель города.

Напомним, что в Семее зарегистрировано более 232 тыс. избирателей.

Для обеспечения прозрачности и легитимности выборов на местах голосования ведется видеонаблюдение, а также работают наблюдатели, которые следят за ходом голосования.