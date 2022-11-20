Турсынбек Кабатов проголосовал в Уральске

20 ноября в исторический день для страны заслуженный деятель Республики Казахстан, известный юморист, уроженец села Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области Турсынбек Кабатов проголосовал на своей родной земле.

Кабатов заявил, что двадцать два года спустя голосует в своем родном городе.

"Раньше я голосовал в поселке, где вырос. Позже переехал в столицу. И сегодня я рад, что сделал свой политический выбор на Родине столько лет спустя. Внести свой вклад в начало нового этапа в истории казахского народа – это, несомненно, будет примером для подражания и возвысит наше достоинство перед подрастающим поколением", – сказал юморист.

Таким образом, Турсынбек Кабатов в решающий момент в судьбе страны выразил свою любовь к родной земле, к малой родине и показал особые чувства к будущему страны.





Фото: пресс-служба акимата Уральска



С 21 по 22 ноября он запланировал концерт в Уральске, тем самым подарив землякам возможность пережить радостное настроение.

Необходимо отметить, что на избирательных участках города Уральска самым удачливым избирателям были вручены бесплатные билеты на концерт Турсунбека Кабатова.

Это вызвало интерес среди уральцев, пришедших на выборы, и они остались в восторге.

Стоит отметить, что Турсынбек Кабатов – уроженец села Акпатер Казталовского района Западно-Казахстанской области.