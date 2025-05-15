Турсынбек Кабатов показал подросших сыновей

Известный казахстанский шоумен и юморист Турсынбек Кабатов накануне порадовал своих подписчиков в Instagram семейными фотографиями с наследниками, сообщает Zakon.kz.

14 мая 2025 года многодетный комик в Stories показал подросших сыновей – Нуримана и Раимбека.

Фото: Instagram/tursynbek_kabatov_resmi

Турсынбек Кабатов и Молдир Мукан поженились в 2003 году. У супругов пятеро детей: три дочери (Айару, Айым, Адеми) и два сына.

В январе 2025 года танец дочерей Кайрата Нуртаса и Турсынбека Кабатова вызвал шквал восторженных комментариев.