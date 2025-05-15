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Культура и шоу-бизнес

Турсынбек Кабатов показал подросших сыновей

Турсынбек Кабатов показал подросших сыновей, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 18:00 Фото: Instagram/tursynbek_kabatov_resmi
Известный казахстанский шоумен и юморист Турсынбек Кабатов накануне порадовал своих подписчиков в Instagram семейными фотографиями с наследниками, сообщает Zakon.kz.

14 мая 2025 года многодетный комик в Stories показал подросших сыновей – Нуримана и Раимбека.

Фото: Instagram/tursynbek_kabatov_resmi

Турсынбек Кабатов и Молдир Мукан поженились в 2003 году. У супругов пятеро детей: три дочери (Айару, Айым, Адеми) и два сына.

В январе 2025 года танец дочерей Кайрата Нуртаса и Турсынбека Кабатова вызвал шквал восторженных комментариев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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