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Как проходит голосование на выборах президента в Семее

Как проходит голосование на выборах президента в Семее Фото: пресс-служба акимата Семея
С 7 утра на всех избирательных участках Семея стартовали президентские выборы. Идет голосование и на избирательном участке №1137 на базе Университета имени Шакарима.

Председатель избирательного участка Серик Тусупов отметил, что тем, кто в этом году голосует впервые, предусмотрены подарки.

"Так как избирательный участок находится на базе университета, мы решили сделать подарок в виде книг Абая и Шакарима. Аналогичный подарок получила бабушка, которая пришла на избирательный участок одной из первых. Подарки также получили те, кто из года в год голосует на нашем участке".Серик Тусупов

Свой выбор пришла сделать семейчанка Светлана Пономарева. Она работает крановщицей на цементном заводе. За свои трудовые заслуги награждена орденом "Құрмет".

Участие в выборах, по ее словам, гражданский долг каждого казахстанца.


"Хотелось бы поздравить всех семейчан с праздником, с днем выборов президента Республики Казахстан. Хочется призвать людей осуществлять свое избирательное право. Мы реально должны продвигать идеи для народа, для комфорта, для мира и спокойствия. Выборы – это личное дело каждого гражданина, которое он имеет право реализовать", – говорит Светлана.


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Анастасия Московчук
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