Сильные осадки ожидаются в горных районах Туркестанской и Алматинской областей
Фото: unsplash
21 ноября 2022 года в горных районах Туркестанской и Алматинской областей ожидаются сильные осадки. Об этом говорится в прогнозе погоды от РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, на севере, востоке и в центре Карагандинской области ожидается сильный снег.
"На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке, в центре – снег".РГП "Казгидромет"
Также синоптики сообщили, что по республике ожидаются туман, гололед, на юге, юго-востоке – усиление ветра, на востоке, в центре – низовая метель.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Казахстана.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ