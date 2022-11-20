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Сильные осадки ожидаются в горных районах Туркестанской и Алматинской областей

Сильные осадки ожидаются в горных районах Туркестанской и Алматинской областей Фото: unsplash
21 ноября 2022 года в горных районах Туркестанской и Алматинской областей ожидаются сильные осадки. Об этом говорится в прогнозе погоды от РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, на севере, востоке и в центре Карагандинской области ожидается сильный снег.

"На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке, в центре – снег".РГП "Казгидромет"

Также синоптики сообщили, что по республике ожидаются туман, гололед, на юге, юго-востоке – усиление ветра, на востоке, в центре – низовая метель.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в 13 областях Казахстана.

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Казгидромет Казахстан
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