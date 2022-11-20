Сильные осадки ожидаются в горных районах Туркестанской и Алматинской областей

Фото: unsplash

21 ноября 2022 года в горных районах Туркестанской и Алматинской областей ожидаются сильные осадки. Об этом говорится в прогнозе погоды от РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

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