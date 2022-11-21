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В Китае вновь растет число заражений коронавирусом

коронавирус в Китае Фото: pixabay
Учащиеся школ в нескольких районах Пекина записались на онлайн-занятия 21 ноября после того, как власти призвали жителей некоторых наиболее пострадавших районов оставаться дома, поскольку число случаев заболевания COVID в столице Китая и по всей стране увеличилось, сообщает Zakon.kz.

Китай борется с многочисленными вспышками COVID-19: от Чжэнчжоу в центральной провинции Хэнань до Чунцина на юго-западе. 20 ноября в стране зарегистрировали 26 824 новых случая заболевания, что приближается к ежедневному пику пандемии в апреле. В Пекине также зарегистрировали два смертельных случая, пишет Reuters.

В южном городе Гуанчжоу с населением около 19 млн человек борются с крупнейшей вспышкой. Власти города распорядились ввести пятидневный карантин в самом густонаселенном районе города Байюне. Там также приостановили работу ресторанов, ночных клубов и театров.

Последняя волна проверяет решимость властей Китая придерживаться корректировок, внесенных в политику нулевой заболеваемости COVID-19. По новой политике борьбы с вирусом администрациям городов поручили избегать широкомасштабных ограничений.

21 ноября азиатские фондовые рынки и цены на нефть упали, так как инвесторы забеспокоились об экономических последствиях обострения ситуации с COVID-19 в Китае, при этом неприятие риска пошло на пользу облигациям и доллару.

Пекин сообщил о 962 новых случаях заражения, по сравнению с 621 днем ранее. Руководство обширного района Чаоян, в котором проживает 3,5 млн человек, призвало жителей оставаться дома, а школы перешли на дистанционное обучение. Некоторые школы в районах Хайдянь, Дунчэн и Сичэн также прекратили очное обучение.

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