Канье Уэст намерен баллотироваться на пост президента США в 2024 году

Предвыборной кампанией рэпера будет заниматься политический комментатор и писатель Майло Яннопулос, сообщает Zakon.kz.

Рэпер Канье Уэст заявил о намерении стать кандидатом в президенты США в 2024 году, пишет New York Post.

Исполнитель представил политического комментатора и писателя Майло Яннопулоса и заявил, что он будет заниматься его предвыборной кампанией. Таким образом, Уэст подтвердил информацию о его выдвижении на выборы главы государства через два года.

В 2020 году рэпер уже выдвигал свою кандидатуру в президенты США. Тогда музыкант получил 57 тыс. голосов от избирателей в 12 штатах и признал поражение.

20 ноября аккаунт Канье Уэста в Twitter стал вновь активным после бана. Ранее его заблокировали в соцсети из-за антисемитских высказываний.

Аккаунт певца заработал после того, как Илон Маск приобрел соцсеть. Кроме него доступ к аккаунту восстановили бывшему президенту США Дональду Трампу.