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Искусственный дефицит дизеля в Шымкенте: антимонопольщики приняли меры

Искусственный дефицит дизтоплива в Шымкенте Фото: Zakon.kz
В Агентстве по защите и развитию конкуренции Казахстана отреагировали на заявления о том, что в Шымкенте на автозаправках создавали искусственный дефицит дизельного топлива, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства указано, что Департамент АЗРК по Шымкенту провел проверки по фактам создания искусственного дефицита при продаже дизтоплива на АЗС города.

"На АЗС SINOOIL и "Гелиос" установлено, что допущено ограничение прав водителей. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 170 предпринимательского кодека РК запрещается необоснованное ограничение производства либо реализации товаров", - сообщили в АЗРК.

В связи с этим Департамент в шымкентские филиалы ТОО SINOOIL и ТОО "Гелиос" выдал уведомления.

Летом текущего года сообщалось о том, что на АЗС Шымкента возник дефицит солярки, водители простаивали в длинных очередях, и заправиться могли лишь по определенному лимиту. А владельцы АЗС жаловались, что поставляющая топливо компания отпускала его крайне мало. Этим пользовались посредники, которые продавали дизель по завышенным ценам. Замакима Шымкента тогда заявлял, что дефицит дизтоплива создается искусственно.

"В Министерстве и с ценой, и лимитом на дизтопливо определились. В Шымкенте, на сегодняшний день, нет дефицита бензина и дизельного топлива. Почему тогда некоторые АЗС не могут получить? Мы поднимали этот вопрос и направили его в столицу. Многие жалуются и на отпускающие компании, но это уже не в компетенции акимата", - заявлял замакима Айбек Саттибаев. 

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