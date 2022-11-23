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"Ход конем": Гарик Харламов переделал знаменитое фото с Месси и Роналду

Гарик Харламов "принял" участие в фотосессии с Месси и Роналду Фото: Instagram/garikkharlamov
Знаменитый юморист Гарик Харламов на странице в Instagram решил внести свою лепту и развить идею фотографии Лионеля Месси и Криштиану Роналду за игрой в шахматы, сообщает Zakon.kz.

Телеведущий шутливо отметил, что поучаствовал в фотосессии.


На фотографиях с футболистами теперь присутствуют ведущая Лариса Гузеева, резидент "Comedy Club" Андрей Бебуришвили и даже английский бульдог.

В свою очередь комментаторы остались довольны "работой" Харламова.

Стоит отметить, что совместное фото Роналду и Месси, где они запечатлены за игрой в шахматы (и которое оказалось смонтированным), стало одним из самых популярных в соцсети.



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