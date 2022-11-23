"Ход конем": Гарик Харламов переделал знаменитое фото с Месси и Роналду

Фото: Instagram/garikkharlamov

Знаменитый юморист Гарик Харламов на странице в Instagram решил внести свою лепту и развить идею фотографии Лионеля Месси и Криштиану Роналду за игрой в шахматы, сообщает Zakon.kz.

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