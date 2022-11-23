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Судьбу 3,5 млрд долларов Афганистана обсуждают в Женеве

судьбу 3,5 млрд долларов Афганистана решают в Женеве Фото: pixabay
Члены целевого фонда Афганистана ищут возможности инвестирования 3,5 млрд долларов в высокодоходные активы. Эти средства пойдут на помощь народу страны, сообщает Zakon.kz.

Правление базирующегося в Швейцарии афганского целевого фонда впервые собралось в Женеве и обсудило вопросы, имеющие отношение к 3,5 млрд долларов в фонде, сообщает TOLO News.

По словам члена высшего совета Центрального банка Афганистана Шаха Мехраби, на первом заседании участники приняли решения по направлениям:

  • Учреждение афганского консультативного комитета;

  • Решения об инвестициях с высокой прибылью;

  • Наем исполнительного секретаря;

  • Комитет по аудиту;

  • Контроль за соблюдением.

По словам Мехраби, фонд будет защищать, сохранять и осуществлять целевые выплаты из 3,5 млрд долларов, принадлежащих афганскому народу. Деньги будут направлены на сдерживание цен продуктов первой необходимости.

Другой член правления целевого фонда, бывший министр торговли и промышленности Афганистана Анвар уль-Хак Ахади, сказал, что 3,5 млрд долларов в иностранном банке пойдут на пользу Афганистану.

"За последние несколько месяцев этот целевой фонд заработал около 36 млн долларов. Теперь мы хотим инвестировать в финансовые продукты на длительный срок, например, на три месяца, шесть месяцев или один год, чтобы мы могли увеличить ежегодные выплаты”.Анвар уль-Хак Ахади

Ранее талибы заявили, что активы должны быть возвращены Афганистану и что они принадлежат народу этой страны.

“Эти деньги являются собственностью афганцев, и афганцы владеют ими. Размораживание части этих денег условно неприемлемо для народа Афганистана, и мы хотим, чтобы их перевели в Афганистан как можно скорее”.Представитель талибов Забиулла Муджахид

После прихода к власти талибов иностранные резервы Центрального банка Афганистана были заморожены в общей сложности на 9,5 млрд долларов. 7 млрд долларов из этого фонда были зарезервированы в американских банках, а остальные – в европейских.

Ранее президент США Джо Байден разделил фонд на две части, что позволило использовать половину из 7 млрд долларов на гуманитарные цели в Афганистане, в то время как другая половина удерживается для возможного возмещения в судебном процессе жертвам 11 сентября.

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