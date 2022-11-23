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Дефицит внимания: почему родители не общаются с детьми

Дефицит внимания: почему родители не общаются с детьми Фото: pixabay
Родители стали меньше общаться с детьми. Учителя решили помочь и объявили о проекте "Еркелету сағаты". Вечно занятым папам и мамам предложили взять за правило хотя бы один час в день посвятить разговорам с детьми.

Как отмечено в сюжете Первого канала Евразия, синдром дефицита внимания и гиперактивности – это официальный диагноз. Уже из названия понятно, почему у детей появляется заболевание.

В Таразе решили хоть немного поправить ситуацию.

"Конечно, дети должны понимать, что делиться добром очень важно, что быть внимательным и чутким к своим одноклассникам – это достаточно важное качество".Ольга Витюгова, учитель-исследователь гимназии № 24

К примеру, семья Нажмудиновых тоже принимает участие в проекте "Еркелету сағаты". Конечно, троих детей здесь любят не потому что надо. И посвятить им стараются все свободное время.

"Я разговариваю с родителями о школе: как у меня дела, как я провела день в школе".Согдиана Нажмудинова

Мама Согдианы отмечает, что "мы практически всегда на одной волне".

"Они слушают меня, я слушаю их. На одной волне мы всегда проводим время".Карина Нажмудинова, мама Согдианы

Конфликты между родителями и детьми часто возникают из-за учебы. Психологи говорят: минимум нравоучений, максимум поддержки.

К чему приводит холодное отношение к детям, не понаслышке знает Ирина Огий. К ней приходят за помощью с уже запущенными случаями – когда ребенок начинает бороться с дефицитом внимания любыми способами: начинает воровать, например. И не только. Такие отношения она сравнивает с растением.

Цветок – это ребенок, а его слабые корни – занятые родители.

"Дети закрывают свое сердце на любые эмоции, потому что очень небезопасно находиться с открытым сердцем с холодным родителем, не принимающим родителем, родителем, которому все равно – лишь бы в общем было нормально. Поэтому работа начинается с того, что мы пытаемся смягчить сердце ребенка".Ирина Огий, консультант по детско-родительским отношениям 

Проект "Еркелету сағаты", который реализуют в Таразе, психолог поддерживает. Быть родителем – это не только накормить и одеть, но и поговорить по душам.

"Мне кажется, что инициатива прекрасная в том смысле, что она, по крайней мере, обращает внимание родителей на проблему, потому что всем кажется, что вообще все у нас нормально, просто молодежь такая. Но молодежь сама по себе ниоткуда не берется. Это все выходит из семьи".Ирина Огий

Авторы проекта – отдел образования Тараза и местные учителя – верят, что эффект обязательно будет. Крепкие отношения с родными придадут детям уверенность и помогут вырасти гармоничными людьми.


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