В Кызылорде эвакуировали школьников
Фото: Zakon.kz
22 ноября из одной школы Кызылорды эвакуировали школьников и учителей. Причиной, как рассказали Zakon.kz в полиции, послужил тот факт, что школьница по неосторожности распылила перцовый баллончик.
В полиции региона уточнили: после звонка из школы по факту "отравления неизвестным веществом" на место происшествия незамедлительно направилась следственно-оперативная группа.
Были эвакуированы школьники и учителя. По данным ДП, пострадавших нет.
В результате проверки установлено, что ученица данной школы случайно распылила перцовый баллончик.
"По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК РК".Пресс-служба ДП Кызылординской области
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