В Кызылорде эвакуировали школьников

Фото: Zakon.kz

22 ноября из одной школы Кызылорды эвакуировали школьников и учителей. Причиной, как рассказали Zakon.kz в полиции, послужил тот факт, что школьница по неосторожности распылила перцовый баллончик.

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