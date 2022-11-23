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Законодательство РК

В Кызылорде эвакуировали школьников

В Кызылорде эвакуировали школьников Фото: Zakon.kz
22 ноября из одной школы Кызылорды эвакуировали школьников и учителей. Причиной, как рассказали Zakon.kz в полиции, послужил тот факт, что школьница по неосторожности распылила перцовый баллончик.

В полиции региона уточнили: после звонка из школы по факту "отравления неизвестным веществом" на место происшествия незамедлительно направилась следственно-оперативная группа.

Были эвакуированы школьники и учителя. По данным ДП, пострадавших нет.

В результате проверки установлено, что ученица данной школы случайно распылила перцовый баллончик.

"По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК РК".Пресс-служба ДП Кызылординской области


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