Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Европарламент признал Россию "государством-спонсором терроризма"

Европарламент принял резолюцию по России Фото: pixabay
Резолюцию направят правительствам и парламентам ЕС, в ООН, Международному уголовному суду, президенту, правительству и парламенту России, а также президенту, правительству и парламенту Украины, сообщает Zakon.kz.

23 ноября Европейский парламент принял резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военного конфликта в Украине, сообщается на сайте Европарламента.

За принятие резолюции проголосовали 494 депутата, 58 парламентариев высказались против, 44 – воздержались.

В резолюции Европарламент "осуждает самым решительным образом военные преступления и акты терроризма, совершенные против гражданского населения Российской Федерацией и ее доверенными лицами для достижения своих деструктивных политических целей в Украине и на территории других стран, и признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма".

В тексте также отмечается "солидарность с украинским народом и другими жертвами российской агрессии".

Европарламент призвал включить ЧВК Вагнера, а также другие финансируемые Россией вооруженные группы в список лиц, причастных к терактам.

Кроме этого, Европарламент рекомендовал ввести немедленное и полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полный отказ от газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Читайте также

Эрдоган: Операция ВС Турции в Сирии и Ираке – только начало

Эксперт оценил Астанинский формат по урегулированию ситуации в Сирии

Правительство Сьерра-Леоне выделило 22% госбюджета на образование

Данияр Кунафин
Россия Ситуация в Украине Европейский парламент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 21 ноября
Забор, улица, Бесагаш, Алматинская область, перекрытие, владелец
В селе под Алматы у улицы нашелся владелец, перегородивший жителям доступ к домам
Названы знаки зодиака, для представителей которых 2023 год будет неудачным
Знаки зодиака, для представителей которых 2023 год будет неудачным
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Астрологи рассказали, каким будет здоровье в 2023 году у каждого знака зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления