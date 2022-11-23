Европарламент признал Россию "государством-спонсором терроризма"

Резолюцию направят правительствам и парламентам ЕС, в ООН, Международному уголовному суду, президенту, правительству и парламенту России, а также президенту, правительству и парламенту Украины, сообщает Zakon.kz.

23 ноября Европейский парламент принял резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военного конфликта в Украине, сообщается на сайте Европарламента.

За принятие резолюции проголосовали 494 депутата, 58 парламентариев высказались против, 44 – воздержались.

В резолюции Европарламент "осуждает самым решительным образом военные преступления и акты терроризма, совершенные против гражданского населения Российской Федерацией и ее доверенными лицами для достижения своих деструктивных политических целей в Украине и на территории других стран, и признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим средства терроризма".

В тексте также отмечается "солидарность с украинским народом и другими жертвами российской агрессии".

Европарламент призвал включить ЧВК Вагнера, а также другие финансируемые Россией вооруженные группы в список лиц, причастных к терактам.

Кроме этого, Европарламент рекомендовал ввести немедленное и полное эмбарго на импорт из ЕС российского ископаемого топлива и урана, а также полный отказ от газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".