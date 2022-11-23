Имангали Тасмагамбетов возглавил ОДКБ

Имангали Тасмагамбетов будет исполнять обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время открытия сессии ОДКБ в Ереване.

"Поскольку с начала 2023 года в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич представит его нам, если считает целесообразным". Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов родился в селе Новобогат Гурьевской области 9 декабря 1956 года.

В 1979 году окончил Естественно-географический факультет Уральского педагогического института имени А.С. Пушкина.

Был первым секретарем Гурьевского горкома Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Казахстана (1983-1985); первым секретарем Гурьевского обкома ЛКСМ Казахстана (1986-1988).

С 1993 по 1995 год был заместителем премьер-министра Республики Казахстан. В 1998, 1999 годах – первым помощником президента.

Премьер-министр Республики Казахстан в 2002 и 2003 годах; Государственный секретарь Республики Казахстан с 2003 по 2004 год.

Аким города Алматы с 2004 по 2008 год. Аким города Астаны с 2008 по 2014 год.

Министр обороны Республики Казахстан с 22.10.2014 (переназначен 30.04.2015-09.2016).

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации с 2017 по 2019 год.

