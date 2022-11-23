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Возраст молодежи Казахстана увеличат до 35 лет

Возраст Казахстана увеличат до 35 лет Фото: МИОР РК
Возраст молодежи увеличат до 35 лет. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на встрече с молодежью города Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МИОР РК, министерством разработан проект закона Республики Казахстан "О государственной молодежной политике".

Законопроект одобрен Мажилисом Парламента и внесен в Сенат.

Законопроект дополнен направлениями деятельности и компетенциями государственных органов. Одним из главных нововведений этого закона станет увеличение возраста молодежи до 35 лет. Таким образом, объем государственной поддержки молодежи (трудоустройство и бизнес-инициативы и т.д.) увеличится почти в два раза (с 3,7 млн до 6 млн человек).

В данном законопроекте вводится индекс развития молодежи, также будет рассмотрен правовой статус молодежи категории NEET.

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