Дархан Кыдырали высказался о ношении хиджабов в школах Казахстана

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали ответил на вопрос, можно ли носить хиджаб в школах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, некоторые пользователи Сети писали, что в международной практике, в мире, эта проблема полностью решена. Он считает, что это фейковая информация, потому что, к примеру, такие развитые светские и демократические государства как Европа, Франция, Австрия ограничили ношение хиджаба до определенного возраста.

"Конечно, есть страны, которые позволяют. Поэтому мы видим, как международный опыт в этом вопросе неоднозначен. У разных государств есть свое устойчивое направление и опыт. У нас тоже есть своя позиция. Это следование Конституции и секулярзиму", – сказал Дархан Кыдырали.

Ранее глава Минпросвещения Гани Бейсембаев о ношении хиджаба в школах. По его словам, все ученики, согласно требованиям законодательства, должны приходить на занятия в школьной форме.