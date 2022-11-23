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4 человека погибли в ДТП в Алматинской области

4 погибших Фото: Telegram/POLISIA.KZ
ДТП, в котором погибли 4 человека, произошло 23 ноября 2022 года около 15:00, сообщает Zakon.kz.

50-летний водитель автомобиля Toyota на втором километре трассы Алматы-Кеген-ТЮП выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi.

В результате ДТП погибли водитель и три пассажира Toyota. Четверо из Mitsubishi  с различными травмами доставлены в ЦРБ поселка Иссык.

По данному факту в ЕРДР УП Енбекшиказахского района зарегистрировано уголовное производство по статье 345 ч.4 УК РК.

Назначены необходимые экспертизы.



Константин Вноровский
Алматинская область
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