4 человека погибли в ДТП в Алматинской области

ДТП, в котором погибли 4 человека, произошло 23 ноября 2022 года около 15:00, сообщает Zakon.kz.

50-летний водитель автомобиля Toyota на втором километре трассы Алматы-Кеген-ТЮП выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi.

В результате ДТП погибли водитель и три пассажира Toyota. Четверо из Mitsubishi с различными травмами доставлены в ЦРБ поселка Иссык.

По данному факту в ЕРДР УП Енбекшиказахского района зарегистрировано уголовное производство по статье 345 ч.4 УК РК.

Назначены необходимые экспертизы.





