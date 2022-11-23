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Ситуация в Украине: все АЭС в стране отключены от энергосистемы

Ситуация в Украине 23 ноября Фото: uatom.org
ЕС признал Россию "спонсором терроризма", Совбез ООН назначил срочное заседание по Украине, сообщает Zakon.kz.
  • 23 ноября в большинстве украинских областей прозвучали взрывы. В некоторых городах отключили подачу воды и тепла. Подавляющее большинство потребителей электроэнергии в стране остались без света. Власти Украины перевели все три АЭС в аварийный режим. В стране начались серьезные перебои с интернетом.
  • Проблемы со светом начались и в соседней Молдове, зависящей от поставок электроэнергии из Украины. Российского посла в Кишиневе вызвали в МИД Молдовы.
  • Совбез ООН назначил срочное заседание по Украине. Ожидается онлайн-участие президента Украины Владимира Зеленского. В постпредстве РФ отмечают, что это является нарушением правил.
  • Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма". Евродепутаты призвали сократить дипломатические контакты с Москвой и завершить работу над девятым пакетом санкций в отношении РФ.
  • В ответ представитель МИД России Мария Захарова предложила признать законодательный орган ЕС "спонсором идиотизма".
  • Позже ситуацию прокомментировал и глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, "для вменяемых людей все очевидно, но медицинского образования у меня нет".
  • ЕС в координации с G7 рассматривает возможность установить потолок цен на нефть из РФ на уровне $65-70, сообщает Bloomberg.
  • Байден поручил Госдепартаменту выделить 400 млн долларов на военную поддержку Украины, сообщили в Белом доме. Туда будут входить оборудование для ПВО, дополнительные вооружения и боеприпасы.
  • Служба безопасности Украины провела обыски в храмах Украинской православной церкви, в том числе в Киево-Печерской лавре. Сообщается, что сотрудники нашли "пророссийскую литературу и миллионы наличных". В УПЦ заявили, что обвинения "бездоказательны и безосновательны", отметив, что УПЦ с начала военного конфликта в Украине "осудила ее и последовательно выступает за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины".

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Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Европейский парламент Европейский Союз Совет безопасности ООН Зеленский Владимир Молдова США
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