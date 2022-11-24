Землетрясение в Индонезии: 5-летнего мальчика вытащили из-под завалов

5-летний Азка находился под завалами два дня. Его мать погибла в катастрофе, а сам мальчик выжил благодаря матрасу, сообщает Zakon.kz.

Спасатели извлекли мальчика, он был в сознании и в спокойствии, сообщает The Guardian.

Его родственник Салман Альфариси сообщил, что мальчик в порядке и не получил ранений. Он немного ослаб из-за голода.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло 21 ноября в городе Чианджур, расположенном в 75 км к югу от столицы Джакарты, 40 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.



По словам главы поисково-спасательного агентства Анри Альфианди, вертолеты доставляют продовольствие и воду в две деревни, до которых невозможно добраться по дороге.



Он указал на отсутствие времени для спасения. Шансы выжить под завалами более трех дней уменьшаются. К тому же существует опасность того, что последующие толчки вызовут новые оползни.

Власти направили технику и около 6 тысяч спасателей в район бедствия.

Причиной гибели людей стало низкое качество строительства. Президент Индонезии Джоко Видодо поручил построить для пострадавших сейсмостойкое жилье.

Индонезия – одна из самых сейсмоопасных стран мира, где регулярно регистрируются сильные землетрясения на шельфе по линии разломов.