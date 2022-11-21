Сильное землетрясение в Индонезии унесло жизни десятков человек

По предварительным данным, погибли 44 человека, не меньше 300 пострадали, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение магнитудой 5,6 балла было зарегистрировано на острове Западная Ява, информирует MetroTV.

В Агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что толчки не имели потенциала для вызова цунами. Тем не менее общественности рекомендовали сохранять бдительность.



Как уточнили в агентстве, толчки ощущались в Джакарте, Бекаси, Богоре и других нескольких регионах страны.