Бывшего вице-президента США допросят по делу о штурме Капитолия

Майкл Пенс находился в здании Капитолия во время штурма в январе 2021 года. Там он участвовал в процессе подтверждения победы на выборах Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

Министерство юстиции США хочет допросить бывшего вице-президента Майкла Пенса в рамках расследования о событиях 6 января, сообщает The New York Times.

Один из следователей Томас Уиндом в последние недели связывался с командой Пенса для допроса относительно попыток бывшего президента Дональда Трампа отменить результаты выборов ноября 2020 года.



Ранее Майкл Пенс обвинил Дональда Трампа в "безрассудстве" в тот день, когда его сторонники ворвались в здание Капитолия. Сам Пенс находился в здании Капитолия на процедуре подтверждения победы на выборах Джо Байдена.



Сообщается, что Пенс готов рассмотреть запрос Минюста. По данным New York Times, переговоры правительства с Пенсом находятся на ранней стадии. Его не вызывали в суд, и процесс может занять месяцы.