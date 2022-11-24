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Бывшего вице-президента США допросят по делу о штурме Капитолия

Штурм Капитолия в январе 2021 года Фото: wikimedia
Майкл Пенс находился в здании Капитолия во время штурма в январе 2021 года. Там он участвовал в процессе подтверждения победы на выборах Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

Министерство юстиции США хочет допросить бывшего вице-президента Майкла Пенса в рамках расследования о событиях 6 января, сообщает The New York Times.

Один из следователей Томас Уиндом в последние недели связывался с командой Пенса для допроса относительно попыток бывшего президента Дональда Трампа отменить результаты выборов ноября 2020 года.

Ранее Майкл Пенс обвинил Дональда Трампа в "безрассудстве" в тот день, когда его сторонники ворвались в здание Капитолия. Сам Пенс находился в здании Капитолия на процедуре подтверждения победы на выборах Джо Байдена.

Сообщается, что Пенс готов рассмотреть запрос Минюста. По данным New York Times, переговоры правительства с Пенсом находятся на ранней стадии. Его не вызывали в суд, и процесс может занять месяцы.

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