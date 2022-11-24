Что мешает регулярному появлению рыбы на столе казахстанцев

Отсутствие прямого выхода к Мировому океану сильно сокращает для Казахстана ассортимент рыбы, которую страна может поставлять на прилавки своими усилиями.

Как говорится в сюжете Первого канала Евразия, не все однозначно и с теми видами рыб, что водятся в Казахстане.

В Научно-исследовательском центре рыбного хозяйства при агротехническом вузе разведением рыбы занимаются 14 лет.



"Выращиваем судака. Он хорошо идет на экспорт, у него ценное мясо. А в естественной среде, в озерах, реках количество рыбы сокращается. Поэтому мы работаем над разведением судака в искусственной среде. Это сложно, потому что рыба хищная". Кандидат ветеринарных наук Куаныш Сыздыков

Осетр, щука, судак проходят здесь путь от икринки до взрослой рыбы. Товарный вес они набирают долго. А вот с тилапией все по-другому. Для ее роста достаточно полгода.



"Самая большая проблема в Казахстане – это корм для аквакультур. У нас не так много рецептов, поэтому многое закупаем за рубежом. Сами не готовим". Кандидат ветеринарных наук Куаныш Сыздыков

В стране есть и другие центры. Работают 380 рыбопитомников. Но даже все вместе они все равно не обеспечивают внутренний рынок. Правительство несколько раз принимало госпрограммы по развитию отрасли. Но депутаты мажилиса заявляют, что поставленных задач мы пока не достигли.



"С одной стороны, цель – увеличить к 2030 году до 270 тыс. тонн в год производство рыбы и увеличить потребление. Но реальная картина такова, что импорт перекрывает экспорт. Если мы смотрим на экспорт, то порядка 45 млн долларов – доля совсем минимальная". Депутат Мажилиса Парламента РК Елдос Абаканов

Как считают специалисты, через восемь лет в Казахстане объемы производства рыбы должны вырасти в 18 раз. Может, тогда готовить фишбармак будут в каждом регионе страны. Пока красную рыбу вместо мяса в национальное блюдо кладут на западе страны.



Что будет с казахстанской рыбой, выясняли во время правительственного часа в мажилисе. Рыбоводам должны помогать, предусмотрены субсидии. Кому и сколько? Каждый областной акимат решает сам.

"Рыбоводные хозяйства в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях не получают причитающиеся им субсидии. И это вызывает обоснованную критику со стороны субъектов рыбного хозяйства, которые вкладывают собственные инвестиции в строительство объектов по выращиванию рыбы, а также для приобретения основных средств". Депутат Мажилиса Парламента РК Александр Милютин

Деньги в областных акиматах есть, но их перебрасывают на другие расходы. Отчасти поэтому рыба, выращенная в Казахстане, на наших столах появляется редко.



Всемирная организация здравоохранения подсчитала: один казахстанец в год съедает всего 4 кг рыбы вместо необходимых 16 кг. К примеру, на одного узбекистанца приходится 9 кг, а на каждого россиянина – почти 23 кг.

Когда-то у нас был рыбный день. Его ввели, потому что был дефицит мяса. В четверг готовили все возможные блюда из рыбы. Сегодня такого официального рыбного дня нет. Но во многих детских учреждениях рыба остается обязательным продуктом.

"В детском саду мы даем рыбу один раз в семь дней согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Мы рыбу покупаем, в основном, морскую – кету, горбушу, филе минтая. Мы не используем речную рыбу, только морскую океаническую". Директор детского сада №4 "Аружан" Елена Иванченко

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев рассказал, что мешает регулярному появлению рыбы на столе. Это недостаточное освоение рыбных ресурсов Каспийского моря. Вместо рыбаков "в законе" это делают браконьеры. Догнать и задержать их бывает сложно. Поэтому на оснащение рыбинспекций он попросил 8 млрд тенге. Одобрят эту сумму или нет – пока неизвестно.



"Мы, когда с рыбаками встречались, они вопрос поднимали: есть рыбинспекция, есть природоохранная полиция. Да, бывают факты браконьерства, но при выявлении фактов никто не исключает коррупционный фактор. Надо инспекции в первую очередь оснащать всем оборудованием, начиная с видеожетонов, заканчивая планшетами, чтобы процесс контроля и выявления браконьеров был открытым". Депутат Мажилиса Парламента РК Елдос Абаканов

Министр Брекешев предложил увеличить штрафы за лов рыбы запрещенными орудиями с 20 до 50 МРП. При повторном нарушении в течение года ввести административный арест на 15 суток.



