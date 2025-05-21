Рыбы-клоуны уменьшают свои тела, чтобы пережить нагрев океана

Ученые заметили, что некоторые полосатые рыбы уменьшили свои тела во время сильной жары у берегов Папуа-Новой Гвинеи, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances. Там ученые описали интересный факт об океаническом обитателе. Чтобы выжить в условиях потепления океанов, рыба-клоун сокращается в размерах.

Ученые заметили, что некоторые из оранжево-полосатых рыб уменьшили свои тела во время волны тепла у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Рыбы, которые "похудели", имели больше шансов выжить.

Из-за изменения климата волны тепла становятся все более распространенными и интенсивными под водой. Высокая температура воды может обесцветить актинии, которые рыба-клоун считает своим домом. Будучи более меньшими по размерам, "клоунам" становится удобнее в них прятаться.



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Ученые наблюдали и измеряли 134 красочных рыбы-клоуна в заливе Кимбе во время сильной жары в 2023 году, которая все еще обесцвечивает кораллы по всему миру. Они обнаружили, что 101 рыба-клоун уменьшилась в длине в одном или нескольких случаях из-за теплового стресса.

Хотя ученые пока не знают, как рыбы-клоуны уменьшаются, одна из идей заключается в том, что они могут изменять собственную костную ткань. Возможно, меньший размер может помочь рыбам-клоунам экономить энергию во время стрессового ожога, поскольку более мелким рыбам нужно меньше еды.

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