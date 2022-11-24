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Мужчина с молотом Тора разгуливал по улицам Павлодара

Мужчина с молотом Тора разгуливал по улицам Павлодара Фото: polisia.kz
В Павлодаре полицейские заинтересовались мужчиной, который шел по улице с огромным молотом, сообщает Zakon.kz.

При патрулировании полицейские обратили внимание на молодого человека с молотом в руках, который шел по улице Кривенко.

"Мы с напарником остановили парня и поинтересовались его аксессуаром, который, к слову, весит 4 кг. Установили его личность, им оказался 30-летний местный житель. С его слов, молот Тора он приобрел в интернет-магазине и использовал его в качестве аксессуара". Инспектор службы Батальона патрульной полиции УП Рамазан Сагындыков.

С молодым человеком была проведена беседа о недопущении противоправных действий. Позже парня отпустили.


Как отметили в ведомстве, по заключению специалистов данное изделие не является холодным оружием, а является сувениром или аксессуаром к одежде.

15 сентября в Актау двух парней избили самодельной булавой и битой. 


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