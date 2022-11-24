Джонни Депп не вернется к роли капитана Джека Воробья

Ранее британский таблоид The Sun сообщил о том, что голливудский актер снимется в новой части вселенной "Пиратов Карибского моря". Однако знакомые с ситуацией люди опровергли участие Деппа в съемках, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, 59-летний Джонни Депп якобы планирует провести пробные съемки в феврале. Текущее рабочее название, как сообщили британскому изданию инсайдеры, – "День в море".



Источник британского таблоида добавил, что проект находится на ранней стадии и даже не имеет режиссера. Все остальные детали – под секретом.

Однако источники из команды голливудского актера сообщили The New York Post о том, что Депп не планирует возвращаться к кинофраншизе.

Сам актер ранее ответил на вопрос о возможном участии в продолжении "Пиратов". Он заявил, что не вернется к роли капитана Джека Воробья даже за гонорар в 300 млн долларов.

Первый фильм кинофраншизы вышел на экраны в 2003 году. Кассовые сборы первых пяти фильмов собрали более 4 млрд долларов по всему миру, сама серия завершилась в 2017 году.