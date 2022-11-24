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Законодательство РК

Ущерб в 18 млн тенге: условный срок получила организатор финпирамиды в Акмолинской области

Вынесен приговор организатору финпирамиды в Акмолинской области Фото: freepik
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой River Coins Limited окончено Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В АФМ отметили, что судом Уралбаева Г. У. признана виновной в совершении преступления.

"Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно", – говорится в сообщении.

Как установлено, Уралбаева, длительное время работавшая в сетевом маркетинге, решила создать компанию для извлечения дохода от привлечения денег физических лиц по системе финансовой пирамиды.

"В результате противоправной деятельности Уралбаевой Г.У. по созданию и руководству финпирамидой River Coins Limited за период деятельности данной пирамиды вовлечено более 2 тыс. физических лиц".Пресс-служба АФМ РК

По данным агентства, сумма причиненного ущерба составляет более 18 млн тенге.

О том, что в Акмолинской области с признаками финансовой пирамиды выявлена компания River Coins Limited, стало известно 22 ноября 2021 года. Было начато досудебное расследование. Следствие тогда установило, что в компании действует система выплат по принципу "спирали" – вкладчики первых уровней получают вознаграждение за счет перераспределения взносов, поступающих от новых вкладчиков.

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Динара Халдарова
Акмолинская область
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