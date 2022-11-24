Изменились правила приема посольствами РК заявлений по вопросам гражданства

Приказом МИД РК от 17 ноября 2022 года внесены изменения в Правила приема, оформления и рассмотрения загранучреждениями РК заявлений по вопросам гражданства республики, утраты и лишения гражданства, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что заявления по вопросам гражданства составляются в произвольной форме и подлежат регистрации и рассмотрению загранучреждениями в течение 30 календарных дней со дня их поступления.





При этом общий срок рассмотрения заявлений не должен превышать 6 месяцев со дня предоставления полного пакета документов.

В случае представления заявителем неполного пакета документов согласно перечню или документов, не соответствующих требованиям, сотрудник консульства должен уведомить об этом в течение двух рабочих дней со дня поступления заявления.



Срок приведения в соответствие документов составляет два рабочих дня со дня уведомления консульским должностным лицом заявителя.

Если в указанный срок документы не были приведены в порядок, то документы возвращают заявителю. При этом он может обратиться повторно.

Заявителю может быть отказано в оформлении документов по вопросам гражданства по следующим основаниям:



отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оформления документов;

в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих оформления документов по вопросам гражданства;

в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого заявитель лишен прав, связанных с вопросами гражданства;

если лицо, ходатайствующее о выходе из гражданства РК, имеет неисполненные обязательства перед республикой или имущественные обязанности, с которыми связаны существенные интересы граждан или предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, расположенных на территории РК;

если лицу, ходатайствующему о выходе из гражданства Казахстана, объявлено постановление о квалификации деяния подозреваемого либо оно отбывает наказание по вступившему в законную силу приговору суда или если выход лица из гражданства РК противоречит интересам национальной безопасности страны.

При этом необоснованный отказ в приеме заявления по вопросам гражданства, нарушение сроков рассмотрения заявлений, а также другие неправомочные действия (бездействие) консульского должностного лица, нарушающие порядок рассмотрения дел о гражданстве и порядок исполнения решений по вопросам гражданства, могут быть обжалованы.

При выходе из гражданства Казахстана лицо, постоянно проживающее за пределами страны, подает заявление через загранучреждение с приложением следующих документов:



анкета-заявление по утвержденной форме;

автобиография (составленная собственноручно);

фотография размером 3,5 х 4,5 сантиметров;

разрешение на выезд на постоянное проживание, оформленное органами внутренних дел РК;

справка о наличии либо отсутствии судимости;

копии свидетельств о рождении детей и заключении брака;

документ, подтверждающий возможность получения иностранного гражданства;

документ об уплате консульского сбора;

нотариально удостоверенное заявление-согласие на выход из гражданства РК и об отсутствии материальных и других претензий от супруга (супруги) заявителя или находящихся на его иждивении лиц, проживающих в республике, либо копии свидетельств об их смерти, решение суда о признании гражданина умершим или безвестно отсутствующим.

Указывается, что документы, которые выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования).



Приказ вводится в действие с 4 декабря 2022 года.