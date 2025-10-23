Обновлены правила рассмотрения заявлений по вопросам гражданства в посольствах РК

Приказом и.о. министра иностранных дел от 15 октября 2025 года внесены изменения в Правила приема, оформления и рассмотрения загранучреждениями РК заявлений по вопросам гражданства РК, утраты и лишения гражданства РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – Правила приема и рассмотрения загранучреждениями РК заявлений по вопросам гражданства РК, регистрации утраты гражданства РК и определения принадлежности (непринадлежности) к гражданству РК.

Сами правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что за оформление документов по вопросам гражданства и выдачу справок о регистрации утраты гражданства РК либо об определении принадлежности (непринадлежности) к гражданству республики взимается консульский сбор.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств, принимаются при наличии легализации, если иное не предусмотрено законодательством РК или международным договором, ратифицированным республикой.

Документы, составленные на иностранном языке, сопровождаются их надлежащим образом заверенным переводом на государственный или русский языки.

К заявлениям по вопросам гражданства относятся:

заявление о приеме в гражданство РК;

заявление о восстановлении в гражданстве РК;

заявление о выходе из гражданства РК.

Заявления по вопросам гражданства подлежат регистрации и рассмотрению загранучреждениями, Комитетом национальной безопасности РК и Министерством иностранных дел РК в срок не позднее одного месяца со дня их поступления в каждый из этих государственных органов.

Общий срок рассмотрения заявлений по вопросам гражданства не должен превышать шесть месяцев со дня предоставления полного пакета документов в загранучреждение.

Заявление о приеме в гражданство РК составляется в произвольной форме и подается на имя Президента РК через загранучреждения несовершеннолетними, недееспособными лицами по просьбе их законных представителей, удостоверенной загранучреждением, и лицами, которые имеют особые заслуги перед республикой либо соответствуют перечню профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство РК, и членами их семей, постоянно проживающими за пределами РК, с приложением следующих документов:

анкета-заявление по форме;

автобиография (составленная собственноручно);

фотография размером 3,5 х 4,5 сантиметров;

документ, подтверждающий постоянное проживание за пределами РК;

справка о наличии либо отсутствии судимости, выданная компетентным органом иностранного государства;

справка об отсутствии или прекращении гражданства другого государства, выданная компетентным органом иностранного государства;

копии свидетельств о рождении детей и заключении брака (при наличии);

заявление-согласие о соблюдении условий;

документ об уплате консульского сбора;

копия документа, удостоверяющего личность;

согласие о приеме в гражданство РК, выраженное в письменной форме и удостоверенное загранучреждением (при приеме в гражданство РК лиц в возрасте от 14 до 18 лет);

ходатайство профильного государственного органа РК (при приеме в гражданство РК лиц, имеющих особые заслуги перед РК либо соответствующих перечню, и членов их семей).

Заявление о восстановлении в гражданстве РК составляется в произвольной форме и подается на имя Президента РК через загранучреждения лицами, постоянно проживающими за пределами РК, с приложением:

документов, указанных выше;

документов, подтверждающих бывшую принадлежность к гражданству РК;

документов, подтверждающих знание государственного языка на элементарном уровне, основы Конституции РК, а также историю Казахстана (не распространяется на несовершеннолетних, недееспособных, на лиц, которые имеют особые заслуги перед РК либо имеют профессии и отвечают требованиям по Перечню, на этнических казахов).

Заявление о выходе из гражданства РК составляется в произвольной форме и подается на имя Президента РК через загранучреждения гражданами РК, постоянно проживающими за пределами РК, с приложением следующих документов:

анкета-заявление;

автобиография (составленная собственноручно);

фотография размером 3,5 х 4,5 сантиметров;

решение об оформлении документов на выезд за пределы РК на постоянное место жительства, либо уведомление об оформлении разрешения на выезд за пределы РК на постоянное место жительства;

справка о наличии либо отсутствии судимости;

копии свидетельств о рождении детей и заключении брака;

документ, подтверждающий возможность получения иностранного гражданства;

документ об уплате консульского сбора;

нотариально удостоверенное заявление-согласие на выход из гражданства РК и об отсутствии материальных и других претензий от супруга (супруги), родителей заявителя или находящихся на его иждивении лиц, проживающих в РК, либо копии свидетельств об их смерти, решение суда о признании гражданина умершим или безвестно отсутствующим (при наличии);

копия документа, удостоверяющего личность.

Загранучреждение возвращает документы, если заявитель не привел их в соответствие с требованиями правил в установленный срок.

При этом возврат документов не препятствует повторному обращению.

Предусмотрено, что Комитет национальной безопасности осуществляет рассмотрение и согласование внесенных загранучреждением сведений о заявителе и членах его семьи в ЕИС "Беркут".

После согласования КНБ загранучреждение направляет заключения и оформленные документы по вопросам гражданства в министерство.

Министерство рассматривает материалы по вопросам гражданства и в случае их соответствия закону и правилам составляет мотивированное заключение о целесообразности приема в гражданство РК или восстановления в нем на каждого заявителя, постоянно проживающего вне пределов территории РК, в том числе возможности его трудового, жилищного и иного устройства в республике, а также заключения о выходе из гражданства РК и направляет их в Администрацию Президента РК.

Срок устранения недостатков составляет 10 рабочих дней со дня получения уведомления Министерства.

По вопросам приема, восстановления и выхода из гражданства РК и при отклонении заявления по вопросам гражданства издается Указ Президента РК.

Повторное заявление по вопросу гражданства рассматривается по истечении одного года после предыдущего решения по этому вопросу.

В случае возникновения существенных для дела обстоятельств, которые не были и не могли быть известны заявителю, повторное обращение принимается загранучреждением без учета требований указанного срока.

В случае отклонения заявления по вопросам гражданства, загранучреждение не менее чем за три рабочих дня до принятия административного акта уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в приеме, восстановлении, выходе из гражданства РК, а также времени, дате и месте, способе проведения заслушивания для предоставления возможности заявителю выразить позицию по предварительному решению.

По результатам заслушивания загранучреждение принимает решение о дальнейшем рассмотрении заявления по вопросам гражданства либо отказывает в приеме, восстановлении и выходе из гражданства РК.

Правила также устанавливают:

Порядок регистрации утраты гражданства РК лицом, проживающим вне пределов республики.

Порядок определения принадлежности (непринадлежности) к гражданству РК лица, проживающего вне пределов РК.

Порядок обжалования решений, действий (бездействия) загранучреждений и (или) их должностных лиц.

Приказ вводится в действие со 2 ноября 2025 года.