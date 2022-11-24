В Казахстане сократили срок отработки для сельской молодежи, отучившейся на гранте

Постановлением правительства РК от 18 ноября 2022 года внесены изменения в Правила направления специалиста на работу, возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств, и прекращения обязанности по отработке обучавшимися на основе государственного гранта, сообщает Zakon.kz.





Так, говорится, что казахстанцы из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты, установленной для лиц, переселяющихся в регионы, утвержденные правительством, на обучение по педагогическим, техническим и сельскохозяйственным специальностям, отрабатывают в данных регионах не менее двух лет после окончания вуза.

Ранее необходимо было отработать в регионе по месту обучения три года.

В правила также добавлен перечень регионов для отработки:

Акмолинская область;

Актюбинская область;

Атырауская область;

область Абай;

Западно-Казахстанская область;

Карагандинская область;

Костанайская область;

Павлодарская область;

Северо-Казахстанская область;

область Ұлытау;

Восточно-Казахстанская область.

Кроме того, изменения внесены в порядок расчета срока для отработки при переводе с платного обучения на грант и наоборот и в случае отчисления из ОВПО при условии последующего восстановления.

Постановление вводится в действие с 4 декабря 2022 года.