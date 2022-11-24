В Казахстане сократили срок отработки для сельской молодежи, отучившейся на гранте
Так, говорится, что казахстанцы из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты, установленной для лиц, переселяющихся в регионы, утвержденные правительством, на обучение по педагогическим, техническим и сельскохозяйственным специальностям, отрабатывают в данных регионах не менее двух лет после окончания вуза.
Ранее необходимо было отработать в регионе по месту обучения три года.
В правила также добавлен перечень регионов для отработки:
Акмолинская область;
Актюбинская область;
Атырауская область;
область Абай;
Западно-Казахстанская область;
Карагандинская область;
Костанайская область;
Павлодарская область;
Северо-Казахстанская область;
область Ұлытау;
Восточно-Казахстанская область.
Кроме того, изменения внесены в порядок расчета срока для отработки при переводе с платного обучения на грант и наоборот и в случае отчисления из ОВПО при условии последующего восстановления.
Постановление вводится в действие с 4 декабря 2022 года.