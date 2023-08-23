В Казахстане утвердили правила отработки выпусников вузов, отучившихся по гранту или квоте

Приказом МНВО утверждены Правила направления специалиста на работу, возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств, освобождения от обязанности или прекращения обязанности по отработке обучавшимися на основе государственного образовательного заказа, сообщает Zakon.kz.

Правила предусматривают, что казахстанцы из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты на обучение по педагогическим, медицинским, ветеринарным и сельскохозяйственным специальностям, отрабатывают соответственно в организациях образования, здравоохранения, подразделениях государственных органов не менее трех лет после окончания вуза (ОВПО).

Казахстанцы из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты на обучение по педагогическим, техническим и сельскохозяйственным специальностям, отрабатывают не менее двух лет после окончания ОВПО в регионах для переселения.

Вместе с тем казахстанцы, поступившие на педагогические и медицинские специальности на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают соответственно в организациях образования и организациях здравоохранения не менее трех лет после окончания вуза или научных организаций в области здравоохранения.

Граждане Республики Казахстан, обучившиеся по другим специальностям на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают в организациях, независимо от формы собственности, не менее трех лет после окончания вуза.

Между тем обучившиеся в докторантуре по программе докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают в государственных органах или ОВПО, или научных организациях не менее трех лет после завершения обучения.

При этом поступившие на обучение в докторантуру по программе докторов философии (PhD) на основе государственного образовательного заказа, отрабатывают в ОВПО или научных организациях не менее трех лет после завершения обучения.

Правила также устанавливают порядок распределения и направления отучившихся на работу.

Завершившие обучение в текущем году должны не позднее 1 сентября прибыть на место работы по направлению.

Как считается срок отработки

Срок отработки исчисляется со дня заключения ими трудового договора с работодателями или договора гражданско-правового характера в качестве наемного работника либо с даты постановки на регистрационный учет в органе государственных доходов в качестве индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, а при отсутствии вакантных рабочих мест – с даты регистрации в карьерном центре в качестве лица, ищущего работу или безработного.

Предусматривается, что при расторжении по инициативе работодателя трудового договора с выпускниками работодатель не позднее трех рабочих дней после расторжения трудового договора уведомляет об этом соответствующий местный исполнительный орган с представлением соответствующих подтверждающих документов.

Повторному распределению подлежат:

лица, не поступившие в резидентуру на основе государственного образовательного заказа, магистратуру или докторантуру;

лица, вернувшиеся после прохождения воинской службы;

лица, уволенные по основаниям ликвидации работодателя или сокращения численности или штата работников;

лица, чьи вакантные рабочие места не сохранены работодателем;

лица, не принятые на работу в связи с направлением на одну вакансию нескольких молодых специалистов;

доктора по профилю, не допущенные к собеседованию или не прошедшие конкурсный отбор для занятия вакантной государственной должности;

лица, не прибывшие в установленный срок по месту распределения по уважительным причинам (болезнь молодого специалиста или близких родственников, вступление в брак и перемена места жительства, форс-мажорные обстоятельства, послужившие препятствием для своевременного прибытия к месту отработки);

женщины при наступлении беременности во время постановки на учете в карьерных центрах в качестве лиц, ищущих работу или безработных;

лица, не отработавшие полный срок по месту первоначального распределения по уважительным причинам, в том числе:

увольнения в связи с выходом на работу основного работника при приеме на работу для замещения временно отсутствующего работника (включая замещение временной вакантной государственной должности);

вступления в брак и связанной с этим перемены места жительства.

При этом предусматривается, что при отсутствии в регионе по месту проживания вакантных рабочих мест, соответствующих профессиональной подготовке и специальности выпускников вузов и вставших на учет в карьерные центры, центрами трудовой мобильности предлагается возможность трудоустройства в других регионах.

Супругам, завершившим обучение в вузе одновременно, работа предоставляется в организациях, расположенных в одном населенном пункте. Если один из супругов завершает обучение ранее, то его распределение производится на общих основаниях.

В этом случае супруг (супруга), завершившая обучение позже, подлежит первоочередному распределению по месту работы супруга.

Кто освобождается от отработки

Освобождение от обязанности по отработке предоставляется казахстанцам по решению комиссии по персональному распределению молодых специалистов.

Прекращение обязанности по отработке без возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств, связанных с обучением, наступает:

в связи с исполнением обязанностей по отработке;

в связи со смертью обучающегося (молодого специалиста), подтверждаемой соответствующими документами;

в случае установления инвалидности первой или второй группы в течение срока отработки;



в случае отсутствия вакансий в населенном пункте по месту проживания, работы или прохождения службы супруга (супруги);

лицам с инвалидностью первой или второй группы;



лицам, поступившим для дальнейшего обучения в резидентуру на основе государственного образовательного заказа, магистратуру, докторантуру;



беременным женщинам, лицам, имеющим, а также самостоятельно воспитывающим, ребенка (детей) в возрасте до трех лет.

Приказ вводится в действие со 2 сентября 2023 года.

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