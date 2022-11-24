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Юг Кыргызстана может остаться без газа из-за Узбекистана

Юг Кыргызстана может остаться без газа из-за Узбекистана Фото: pixabay
Узбекистан резко сократил объемы экспорта газа из-за дефицита внутри страны. Ранее власти Узбекистана попросили региональные предприятия страны сократить потребление газа, сообщает Zakon.kz.

Вместе с похолоданием в Узбекистане резко выросло потребление электроэнергии и природного газа. Так происходит каждый год, однако в этом году ситуация серьезней. Узбекистан уже предупредил о возможном блэкауте по всей Центральной Азии, пишет 24.kg.

Ранее национальный диспетчерский центр при Минэнерго Узбекистана попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии.

В некоторых регионах Узбекистана наблюдается снижение давления газа у потребителей. На всех топливно-энергетических объектах созданы специальные дежурные штабы, специалисты принимают меры по устранению этих проблем.

Узбекистан почти полностью прекратил экспорта газа, чтобы покрыть дефицит внутри страны. Официальные власти Узбекистана ранее неоднократно заявляли, что планируют прекратить экспорт к 2025 году.

Ограничения в экспорте газа, которые вводит Узбекистан, в первую очередь больно ударят по югу Кыргызстана. Туда топливо поставляется именно из соседней страны. 

В апреле 2014 года подача газа на юг Кыргызстана была полностью прекращена. Переговоры не дали результатов. Потребителей и объекты стали спешно переводить на сжиженный газ. Подачу голубого топлива возобновили только в декабре 2014 года.

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