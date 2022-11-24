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Лавину спустили на Шымбулаке

Лавину спустили на Шымбулаке Фото: unsplash
В Алматы 24 ноября 2022 года на горнолыжном курорте "Шымбулак" спустили лавину. Как сообщили корреспонденту Zakon.kz в городском департаменте по чрезвычайным ситуациям, штормовое предупреждение сохраняется.

В ведомстве пояснили, что профилактический спуск снежных масс на территории ГЛК "Шымбулак" в бассейне реки Киши Алматы проведен в целях обеспечения безопасности населения и в связи с самопроизвольным сходом лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы.


"В ходе проведения профилактических работ сброшено более 1 тыс. куб. м. В результате обеспечена безопасность отдыхающего населения ГЛК "Шымбулак".Пресс-служба ДЧС Алматы

В целом, по данным ведомства, в алматинском регионе имеется 165 лавиноопасных участков. Из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе ВСК "Медео", ГЛК "Шымбулак" и Большого Алматинского озера.

"В горных районах из-за выпадения значительных осадков и неустойчивого состояния снежного покрова возможны повторные сходы снежных лавин", – предупредили в ДЧС Алматы.

23 ноября 2022 года алматинцев и жителей Алматинской и Жетысуской областей предупредили об опасности в горах.

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Динара Халдарова
Алматы Шымбулак
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